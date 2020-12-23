ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تاه في السماء.. طيار يهبط بطائرته في بلدة غير وجهته

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:01 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
ارتكبت شركة الطيران النيبالية Buddha Air خطأ فادحًا مؤخرًا عندما نقلت الركاب إلى المطار الخطأ، حيث فقد تاه الطيار وسط الاتجاهات في السماء الشاسعة.

غادرت شركة الطيران المحلية مطار "تريبهوفان" الدولي في كاتماندو،  ومن هناك توجهت إلى الشمال الغربي إلى ثاني أكبر مدينة في البلاد "بوخارا " بدلًا من التوجه إلى الجنوب الشرقي إلى الوجهة المقصودة للرحلة، وهي مدينة جاناكبور الجنوبية. المدينتان على بعد حوالي 250 ميلا.

وقالت "أستا باسنت" المديرة التنفيذية في شركة الطيران،  أن الاختلاط كان بسبب عاملين: "ثغرات في الاتصال وعدم اتباع إجراءات التشغيل القياسية المفصلة (SOP)، وكان الأمر مجرد خلط"، بحسب ما نشرت "سي إن إن" الأمريكية. 

Buddha Air هي شركة طيران مقرها نيبال تأسست عام 1996 وبدأت عملياتها في العام التالي، 
تؤكد "باسنت" أن طاقم شركة الطيران سيتلقى تدريبًا إضافيًا بعد اختلاط الرحلة وأن شركة الطيران قامت بتعديل أدلة الرحلة الحالية.

تحدث هذه الأنواع من أخطاء الطائرات، إلا أنها نادرة إلى حد ما، وفي عام 2019 ، رحلة الخطوط الجوية البريطانية من مطار لندن سيتي كان من المفترض أن تصل إلى دوسلدورف ذهبت بطريق الخطأ إلى إدنبرة بسبب تقديم خطة طيران غير صحيحة.

اكتشف الركاب أن شيئًا ما يحدث عندما نظروا من النافذة - وفي تطبيقات خرائط Google الخاصة بهم.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صحف الإمارات اليوم: دبي تستقبل أول رحلة طيران تجاري إسرائيلية.. وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان بكورونا.. وبريطانيا تنقذ الأرواح بـ لقاح فايزر

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية من مدن ألمانيا بعد أزمة توقف كورونا

ضبط أقراص مخدرة مهربة من إيطاليا مع راكب في مطار القاهرة

ترشيحاتنا

أعراض خطيرة تسببها السلالة الجديدة من فيروس كورونا.. لن تتوقعها

رائحة الوطن.. شركة تعبئ الهواء في زجاجات وتبيعه.. تفاصيل

وصفة تهبط العادة الشهرية

الأسوأ لم يأت بعد.. الجائحة القادمة مخيفة أكثر من كورونا

متعرفش اسم طفلتها.. زوجة تصرخ أمام محكم الأسرة: بنتي اسمها نرمين مش منال

فنانتان من مصر.. أجمل 100 وجه في 2020 | فيديو جراف

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الصحة: تعلن إجراءات الحصول على لقاح كورونا

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان