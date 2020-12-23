تاه في السماء.. طيار يهبط بطائرته في بلدة غير وجهته

ارتكبت شركة الطيران النيبالية Buddha Air خطأ فادحًا مؤخرًا عندما نقلت الركاب إلى المطار الخطأ، حيث فقد تاه الطيار وسط الاتجاهات في السماء الشاسعة.





غادرت شركة الطيران المحلية مطار "تريبهوفان" الدولي في كاتماندو، ومن هناك توجهت إلى الشمال الغربي إلى ثاني أكبر مدينة في البلاد "بوخارا " بدلًا من التوجه إلى الجنوب الشرقي إلى الوجهة المقصودة للرحلة، وهي مدينة جاناكبور الجنوبية. المدينتان على بعد حوالي 250 ميلا.





وقالت "أستا باسنت" المديرة التنفيذية في شركة الطيران، أن الاختلاط كان بسبب عاملين: "ثغرات في الاتصال وعدم اتباع إجراءات التشغيل القياسية المفصلة (SOP)، وكان الأمر مجرد خلط"، بحسب ما نشرت "سي إن إن" الأمريكية.





Buddha Air هي شركة طيران مقرها نيبال تأسست عام 1996 وبدأت عملياتها في العام التالي،

تؤكد "باسنت" أن طاقم شركة الطيران سيتلقى تدريبًا إضافيًا بعد اختلاط الرحلة وأن شركة الطيران قامت بتعديل أدلة الرحلة الحالية.





تحدث هذه الأنواع من أخطاء الطائرات، إلا أنها نادرة إلى حد ما، وفي عام 2019 ، رحلة الخطوط الجوية البريطانية من مطار لندن سيتي كان من المفترض أن تصل إلى دوسلدورف ذهبت بطريق الخطأ إلى إدنبرة بسبب تقديم خطة طيران غير صحيحة.





اكتشف الركاب أن شيئًا ما يحدث عندما نظروا من النافذة - وفي تطبيقات خرائط Google الخاصة بهم.











