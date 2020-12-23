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حوادث

بحوزتهم 24 كيلو حشيش.. ضبط شخصين يتاجران فى المخدرات بسوهاج

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بالتردد على دائرة المركز للإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما أثناء إستقلالهما سيارة نقل "قيادة وملك الثانى".. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام - هاتفى محمول).

 بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار ، والسيارة للتنقل بها ، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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