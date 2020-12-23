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تعليم

شاهد.. غلق 4 مراكز للدروس الخصوصية بدمياط

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:47 م
جانب من الاغلاق
جانب من الاغلاق
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زينب الزغبي
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة مكبرة استهدفت تلك الحملة  غلق مراكز الدروس الخصوصية حفاظا على سلامة الطلاب ومتابعه الاجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها محافظة دمياط للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع 4 مراكز للدروس الخصوصية،  لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة.

على صعيد اخر ، أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، كتاب دورى رقم 24 لسنة 2020 لتنظيم العمل خلال الفترة القادمة. وجاء فى الكتاب الدورى، أن يتم منح إجازة استثنائية للموظفين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد أو المخالطين للحالات بحد أدنى 14 يوما من تاريخ الإبلاغ عن الإصابة.

وجاء في القرار ان  الموظف المستحق للإجازة الاستثنائية لا يستحق صرف الأجر الإضافى وكل ما يستحق صرفه بعد أوقات العمل الرسمي.

وقررت محافظ دمياط، تنظيم العمل بالتناوب بين العاملين خلال الفترة القادمة لتخفيض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومى بما لا يجاوز نسبة 50% من إجمالى العدد لتقليل الكثافة والتجمعات، وذلك طبقا للقواعد التى تراها الجهات محققة للصالح العام ووفقا لرؤية رئيس الجهة وتحت مسئوليته المباشرة وطبيعة العمل بما لا يؤثر على حسن سير العمل وانتظام الخدمات المقدمة إلى المواطنين مع توفير الحماية اللازمة لكافة العاملين.

وأوضح القرار انه ألا يتم احتساب نظام التناوب من الإجازات المقررة قانونيا ولا تؤثر على المستحقات المالية للعاملين. وشددت المحافظ، على رئيس الجهة أو مديرى عموم الإدارات إذا ما تلاحظ انخفاض مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أو التأثير على المهام الوظيفية بالجهة رئاسته يجوز له وقف نظام التناوب لحضور العاملين والعمل بكامل القوة الوظيفية.

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