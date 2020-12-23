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توك شو

ناجى قمحة: مصر تطبق مفهوم القوة الشاملة للدولة في التعامل مع الأزمة الليبية.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:38 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة إن هناك إطار استراتيجى، تحاول الدولة المصرية أن تتوافق مع الأطراف والقوى السياسية المختلفة فى ليبيا.

وأضاف "ناجى"خلال لقائه ببرنامج" صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بى سى"، أنه يجب أن نتفهم أن ليبيا بعد عام 2011 تفجر بها العديد من الإشكاليات تتعلق بطبيعة المجتمع القبائلي وطبيعة التنظيمات المتطرفة التى استطاعت أن تخلق نطاق لها داخل ليبيا وتواجد القوات الأجنبية على الأراضى الليبية وتهميش لبعض المناطق الحيوية والمهمة داخل ليبيا.

وأشار "ناجى" إلى أن اتجاهات التقسيم داخل ليبيا كانت واضحة، ومن ثم الإطار الذى أعلنته مصر فى إعلان القاهرة كان أكثر برجماتية فى التعامل مع الأزمة الليبية عن مؤتمر برلين.

وأكد أن الدولة المصرية فى التعامل مع الأزمة الليبية قامت بتطبيق مفهوم القوى الشاملة للدولة من خلال تطبيق عملى فى التعامل مع الأزمة الليبية مضيفًا أن الدولة المصرية أستطاعت أن تستخدم جميع ادواتها الدبلوماسية وكل قدراتها العسكرية دون أن تحرك جندى أو مدرعة ولكن عبر خط وهمى وضعه "الرئيس عبد الفتاح السيسى" وهو "خط سرت الجفرة" .

ولفت إلى أن العملية فى ليبيا تتجه إلى الوصول للدستور اولًا مشيرًا إلى أن هناك تنسيق مشترك دائما بين مصر وليبيا للوصول إلى الاستقرار المنشود من خلال تبادل الزيارات بين القيادات السياسية
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