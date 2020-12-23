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أخبار العالم

بتهمة نشر الفوضى.. البرلمان الليبي يسقط عضوية 35 نائبا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:21 م
مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي
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شيماء مصطفى
أفادت وسائل إعلام ليبية في نبأ عاجل، بأن رئاسة مجلس النواب الليبي أسقطت عضوية 35 نائبا، وإحالتهم إلى النائب العام.

وذكر موقع "أخبار ليبيا" أن رئاسة مجلس النواب أحالت النواب المذكورين الذين تخلفوا عن حضور الجلسات وانشقوا عنها إلى النائب العام "بتهمة الدعوة إلى تقسيم البلاد ونشر الفرقة والفوضى والفتنة".

وقال الموقع الليبي إن مدير شؤون الرئاسة، عوض جمعة الفيتوري، أحال في 13 ديسمبر قرار مجلس النواب رقم 11 الصادر عام 2019؛ بشأن إيقاف عضوية بعض النواب وإحالتهم للنائب العام، إلى رئيس الوزراء والقائم بأعمال النائب العام ورئيس ديوان مجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة”؛ مطالبًا إياهم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لوضع القرار موضع التنفيذ.

وينص القرار، الصادر في ديسمبر 2019 عن مجلس النواب، على إسقاط عضوية 35 نائبًا، وإحالتهم إلى النائب العام.
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