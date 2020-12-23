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فن

شاهد.. آسر ياسين في أحدث ظهور له.. والجمهور: أفضل فنان

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:25 م
صدى البلد
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منار نور
نشر الفنان آسر ياسين صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام . 

وظهر آسر ياسين في الصورة علي كرسي ، بإطلالة شتوية  ، وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان آسر ياسين مع الصور . 

وجاءت التعليقات كالتالي : " افضل فنان علي وجه الاطلاق "  _ " ربنا يحميك " _ " هاي عمر " . 


يذكر أن مسلسل بـ "100 وش" بطولة نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى

جدير بالذكر أن "آسر" حضر فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي كعضو لجنة تحكيم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وكان ضمن الأقل حرصا بين نجوم المهرجان على ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي

كما شارك في حلقات العمل الفني "أنت فين"، وهي من بطولة آسر ياسين وأروى جودة وسينتيا خليفة، سيناريو وحوار سماء عبدالخالق، وإخراج هاني خليفة

تدور أحداث الحلقة حول علاقة حب فشلت في الماضي عندما تخلّى سيف عن نادية من أجل امرأة أخرى.. ثم عاد إليها نادمًا وطالبًا الصفح آملًا في فرصة ثانية. فهل هناك أمل في استعادة ما تخلى عنه في الماضي، أم أن الحب إذا ضاع لا يمكن استعادته؟! من جهتهـ قال النجم آسر ياسين: "وافقت على المشاركة في هذا العمل لأنني أولًا أحببت فكرة أن الحلقات يجمعها موضوع واحد رغم كونها حلقات منفصلة، وثانيًا لأنني كنت بانتظار عملٍ تحت إدارة المخرج هاني خليفة، التجربة كانت جميلة وأتمنى أن يتكرر هذا النوع من الأعمال مستقبلًا."

وحول دوره في الحلقة قال آسر ياسين: "أؤدي دور رجل متردد كل الوقت، دائمًا يملك أشياء لا يريدها، ويريد الأشياء التي لا يملكها، الشخصية غير قريبة مني على الصعيد الشخصي، لقد دخلنا في تفاصيل كثيرة مع المخرج والكاتبة وعملنا معًاعلى معالم الشخصية بدقة." واختتم آسر ياسين: "أنا سعيد لعرض العمل على "شاهد VIP" ولي أكثر من تجربة سابقة مع "شاهد" في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" وكذلك فيلم "صاحب المقام"، لذا فعلاقتي مميزة بهذه المنصة، وأنا فخور بأن أكون جزءًا منها، وأتمنى وجود أعمال لي دائمًا على شاهد."

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