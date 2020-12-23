خفض سعر الغاز أهمها.. جمعية السيراميك: 3 مطالب للنهوض بالصناعة وزيادة الصادرات

أكد طارق صادق، عضو جمعية السيراميك المصرية ، أن قرار وقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر قرار صائب ويصب فى مصلحة الصناعة الوطنية، لافتا إلى أنه حجم إنتاج المصانع المحلية يتفوق على احتياجات السوق الداخلي ة حاليا، الأمر الذى يستدعى وقف الاستيراد.









وقال صادق، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن القطاع مازال يعانى من ارتفاع أسعار الغاز، مطالبا بأن ينخفض لـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، أو احتسابه وفقا للأسعار العالمية، إضافة إلى ضرورة النظر فى قرار عدم استفادة القطاع من دعم الصادرات باعتباره كثيف الاستهلاك للطاقة، حيث إنه على العكس فإن القطاع كثيف العمالة وليس الطاقة.









وأضاف أن القطاع يعانى من ارتفاع أسعار الخامات ونقلها من المحاجر إلى المصانع، وزيادة أسعار الخامات بالمحاجر وإصدار تراخيصها.











وأوضح أن كلا من تركيا وإيران والامارات والسعودية من أبرز المنافسين للمصر فى الأسواق العربية والأفريقية نظرا لانخفاض تكلفة الإنتاج مقارنة بالمنتج المصرى نتيجة لأن معظم تلك الدول منتجة للغاز، مشيرا إلى أن حجم الاستيراد السنوى يبلغ 40 مليون دولار فقط، بينما يبلغ حجم التصدير 156 مليون دولار لعام 2020، وهو ما يعكس حجم التدهور فى التصدير نتيجة ارتفاع تكلفة الغاز وانخفاض إنتاجية المصانع.









وقدم صادق للحكومة روشتة للنهوض بالقطاع من خلال المطالبة بإعادة النظر فى أسعار الغاز للمصانع وخفضها، ومنح دعم تصديرى للمنتجين على أساس إجمالى ما يتم تصديره وخفض تكلفة نقل الطفلة ودعم شحن الصادرات للدول العربية والأفريقية وإلغاء الضريبة العقارية على المصانع بما يسمح بالرجوع إلى معدلات الصادرات للارتفاع.









وأرجع خروج السيراميك المصرى من المنافسة العالمية وتراجع الصادرات إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة تسعير الغاز للمصانع، مشيرا إلى أن سعر الغاز فقط يمثل 30% من التكلفة الكلية لإنتاج السيراميك.









وطالب بإزالة جميع العقبات التى تقف أمام النهوض بتلك الصناعة، وفى مقدمتها العمل على انخفاض التكلفة الإنتاجية وزيادة التنافسية من خلال الحصول على دعم للصادرات يتم احتسابه من إجمالى ما يتم تصديره مقارنة بالدول الأخرى لتحقيق نفس الميزة التنافسية للمنتجات الأجنبية.









وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارًا بوقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية البند الجمرکی 6907)، وذلك لمدة 3 أشهر، على أن يتم العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.









وقالت الوزيرة إن هذا القرار يأتى فى إطار منظومة الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتنظيم استيراد السلع الاستهلاكية، ومن بينها السيراميك والبورسلين، خاصة خلال هذه المرحلة والتى تشهد تفشي جائحة كورونا عالميًا، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من أى تداعيات محتملة من جراء انتشار هذا الفيروس، مشيرةً إلى أنه سيتم مراجعة القرار بشكل دوري وفقا لما يستجد خلال المرحلة المقبلة.