مجلس الوزراء: الإعلام له دور مهم في شرح القضايا وطرحها على الرأي العام.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإعلام أصبح له دور مهم في شرح القضايا وطرحها على الرأي العام وتهيئته إعلاميًا، وتتعاظم هذه الأهمية مع التقدم التقني الهائل في عالم الاتصالات، موضحًا أن الإعلام في الوقت الحالي أصبح سلاحًا من أقوى الأسلحة المنوط بها الدفاع عن الدولة الوطنية وتثبيت أركانها، ومجابهة الأخطار التي تحيط بها سواء في الداخل أو الخارج.





وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته على هامش مؤتمر الإعلام العربي بدبي، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن القرن الحادي والعشرين يعد عصر الإعلام والدعاية الدولية بكل مكوناتها السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، والاجتماعية، ومع ثورة الاتصالات والمعلومات، أصبح العالم قرية إلكترونية صغيرة، ومع ما تشكله وسائل الإعلام من دور بالغ التأثير في العملية السياسية، أصبحت وسائل الإعلام، إما مصدر قوة للدول أو مصدر ضعف لها يمكن استغلاله في حروب الجيل الرابع والخامس.









وأشار رئيس الوزراء، إلى أن وسائل الإعلام العربية والعالمية في الآونة الأخيرة، قد ركزت على التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة، ومنها ظاهرة الإرهاب والتطرف، وما لها من انعكاسات على المنطقة العربية والعالم أجمع، وما لها من آثار خطيرة على أمن الدول واستقرارها ومستقبلها.



