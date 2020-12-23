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أخبار العالم

هل تفعلها نساء تركيا.. جنان كفتانجي وميرال أكشينار حكاية سيدتين تهددان عرش أردوغان

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:35 م
جنان كفتانجي أوغلو
جنان كفتانجي أوغلو - رجب طيب أردوغان - ميرال أكشينار
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أحمد محرم
مع حساب الأزمات المعقدة التي أضافتها جائحة فيروس كورونا للمشهد السياسي في تركيا وخفوت الآمال في تعاف اقتصادي محتمل خلال العام المقبل، تستعد المعارضة التركية وتكافح لاستعادة زمام المبادرة واستباق نظام الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه بخطوة أو خطوات، مجبرة إياه على البقاء في خانة رد الفعل.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، فمن بين الشخصيات الرئيسية التي تتصدر مشهد المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري الذي يضم في صفوفه شخصيات أخرى صاعدة بقوة، منها عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو وعمدة أنقرة منصور يافاس.

التهديد الحقيقي لعرش أردوغان بات ينبع من مصدر غير متوقع سيدتان من موقعين مختلفين تمامًا في الطيف السياسي التركي؛ هما ميرال أكشينار زعيمة حزب الخير وجنان كفتانجي أوغلو رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول.

وميرال أكشينار، البالغة من العمر 64 عامًا، هي سياسية بارزة شغلت سابقًا منصب وزير الداخلية، عندما كانت عضوًا في حزب الحركة القومية اليميني المتشدد الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم، قبل أن تنشق عنه لتؤسس وتقود حزب الخير، وهي لا تخفي طموحها غير المحدود وتطلعها إلى الوصول لرئاسة البلاد، وقد سبق لها الترشح ضد أردوغان في أول انتخابات رئاسية أجريت عام 2018 بعد تعديل الدستور التركي عام 2017 لتحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي. وتشتهر أكشينار بلقب "آسينا" تيمنًا باسم ذئبة مشهورة في التاريخ التركي ترمز إلى الأصل الآسيوي لقبائل الأوغوز التي انحدر منها الأتراك غير الأناضوليين. 

أما جنان كفتانجي أوغلو، البالغة من العمر 48 عامًا، فتقدم لنفسها صورة مختلفة تمامًا، فهي ناشطة في مجال حقوق المرأة محسوبة على اليسار، وتهوى ركوب الدراجات النارية، وهو أمر لا ترحب به الأوساط المحافظة تقليديًا في تركيا. وبالرغم من اعتناقها آراء أكثر تشددًا نوعًا ما عن معظم أعضاء حزب الشعب الجمهوري الذي تنتمي إليه، فإن زملاءها في الحزب يكنّون تقديرًا عميقًا للدور الذي لعبته في هزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية بمدينة إسطنبول.

وعلى الرغم من انشقاق ميرال أكشينار عن حزب الحركة القومية الوطني اليميني المتشدد الحليف لأردوغان، فإنها لا تزال تحتفظ بقناعات وطنية قوية حتى بعد تموضعها في يمين الوسط، بما يجعل من الصعب لنظام أردوغان بمكونيه (حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية) التشكيك في مواقف أكشينار على أرضية المبادئ الوطنية، بل إن الائتلاف الحاكم يتمنى لو كانت أكشينار وحزبها حليفًا موثوقًا، لكنها بددت هذا الأمل نهائيًا بإعلانها أنها لن تعود إلى صفوف حزب الحركة القومية والائتلاف الحاكم "ولو صوبوا مسدسًا إلى رأسي".

على النقيض من ذلك، فإن جنان كفتانجي أوغلو تُعد هدفًا دائمًا لحملات التشويه من جانب نظام أردوغان ووسائل الإعلام الموالية له، وقد رفعت دعوى استئناف على حكم بسجنها لمدة 10 سنوات بتهمة إهانة الرئيس والتحريض على الكراهية والترويج للإرهاب في تغريدات نشرتها على حسابها بموقع "تويتر".

ويقول أنصار كفتانجي أوغلو إن شراسة الهجمة التي تتعرض لها تعكس إلى حد كبير مدى القلق الذي ينتاب أردوغان وحلفائه إزاء قدرتها على سحب قطاع كبير من مؤيدي الائتلاف الحاكم وتحويلهم إلى ناخبين لحزب الشعب الجمهوري المعارض، لا سيما وقد وجهت ضربة قاسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أهم معاقله بولاية إسطنبول، التي تضم خمس سكان تركيا.
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