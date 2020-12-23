اقتصاد السعودية.. غرفة أبها توقع اتفاقيات تعاون مع القطاع الخاص لزيادة توطين الوظائف

أبرمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها، ثماني اتفاقيات شراكة مع عدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص لتعزيز لزيادة وتعزيز توظيف الشباب والفتيات في جميع أقسام تلك الشركات.





وأوضح الأمين العام للغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران أن الاتفاقيات شملت عدة قطاعات من أهمها القطاع الطبي الخاص وشركات القطاع السياحي والترفيهي وقطاع الخدمات والمقاولات وشركات التجزئة، منوها إلى أن جميع مذكرات التفاهم والاتفاقيات تنص على إقامة شراكة إستراتيجية تقدم من خلالها غرفة أبها خدماتها المختلفة للقطاع الخاص المتمثل في الشراكة والإسهام في تطبيق توطين الوظائف، واستمرارًا لنشاط ومهام مركز التوطين بالغرفة والاستفادة من خدمات المركز بتوفير الموارد البشرية في مختلف التخصصات وذلك بغرض خدمة ودعم الاقتصاد الوطني وجهود التنمية المستدامة.





وبين آل عقران أن من أهم بنود جميع الاتفاقيات تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في جميع المهن الطبية والإدارية والخدمات العامة والبيع بالتجزئة وتوفير وظائف مستدامة، وتطوير معايير الجودة والاعتماد المهني، ورفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات كل مؤسسة أو شركة.