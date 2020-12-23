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منوعات

بعد السلالة الجديدة.. جدل فى اسكتلندا بعد ظهور مخلوق غريب بأحد البحيرات.. شاهد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:18 م
صدى البلد
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مريم صليب
حظرت دول العالم حاليا كل الطائرات القادمة من بريطانيا بعد إعلان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن ظهور سلالة جديدة خلال الفترة  الماضية تسببت في إرتفاع بالغ في اعداد الإصابات . 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن عدد كبير من رواد التواصل الإجتماعي قام بتداول صورة نشرتها سيدة اسكتلندية و علقت عليها قائلة" كائن غريب يلمع في بحيرة شهيرة باسكتلندا . 

ذكرت السيدة ان الجسم الغريب الذي شاهدته في البحيرة يشبه حيوان الفقمة، و لكن ما شاهدته كان أضخم و ليس بحجم الفقمة المالوفة و ظنت أن المشكلة في عينيها فقامت بإلتقاط صورة عن طريق هاتفها و تأكدت من أن ما رأته حقيقيا . 

جدير بالذكر أن السيدة كتبت على الصورة أنها ليست متأكدة من صحة ما شاهدته، و لكن كاميرا الهاتف أثبتت وجود جسم غريب و لا يشبه الحيوانات الموجودة بالقرب من البحيرة، فإن ذلك المكان يعتبر مزار سياحي يقصده الزوار طيلة العام . 

و يذكر أن اسكتلندا من الدول التي تحاول تجنب موجة جديدة من كورونا خاصة بعد ظهور سلالة جديدة أشرس في بريطانيا، و تسعى لتأمين مواطنيها منها . 
بعد السلالة الجديدة.. جدل فى اسكتلندا بعد ظهور مخلوق غريب بأحد البحيرات.. شاهد
بعد السلالة الجديدة.. جدل فى اسكتلندا بعد ظهور مخلوق غريب بأحد البحيرات.. شاهد
بعد السلالة الجديدة.. جدل فى اسكتلندا بعد ظهور مخلوق غريب بأحد البحيرات.. شاهد
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