لمحاربة الغش التجاري.. حملات تموينية مكثفة على الأسواق بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات التى تقوم بها مديرية التموين لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية والمحال التجارية، وكذا التعاون والتنسيق بين المديرية وإدارات التفتيش الصيدلى بالمراكز والمدن للمرور الدورى على المؤسسات الصيدلية لضبط سوق الدواء وردع المخالفين والمتاجرين بصحة وسلامة المواطنين.





في السياق نفسه، قامت إدارة التموين بمركزى حوش عيسى، إيتاى البارود، اليوم الأربعاء، بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي بالإدارة الصحية للمرور على الصيدليات والمحلات غير المرخصة لمزاولة مهنة الصيدلة وأسفر عن ضبط الآتى:





- كمية من الأدوية خاصة بالمستشفيات الحكومية فقط.

- ضبط أدوية جدول ثالث مخدرات وجدول ثانٍ مؤثر على الحالة النفسية بإحدى الصيدليات.

- تحرير محضرين لـ 2 صيدلية لمزاولة أشخاص مهنة الصيدلة بهم.

- ضبط 1040 أمبول أقراص غلة بكل أمبول 20 قرص غلة والمحظور الاتجار فيه داخل محل مبيدات زراعية.

- ضبط 2 محل جزارة يقوموا بذبح لحوم خارج المجازر.

- ضبط 40 شيكارة سماد بدون فواتير.

- 5 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار.

- مبيدات زراعية منتهية الصلاحية.

- تحرير 11 محضرا للمخابز المدعمة المخالفة عبارة عن 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.





ونفذت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري، السبت الماضي، عددا من الحملات التموينية على الأسواق والمخابز المدعمة، لضبط السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية.











وأسفرت الحملات التي تم تنفيذها في نظاق مراكز "كوم حمادة، أبو حمص، رشيد" عن ضبط الآتي:





- ضبط أحد أصحاب المخابز البلدية بدائرة مركز رشيد لقيامه بغلق المخبز في مواعيد العمل الرسمية دون إذن رسمي وتسجيل مبيعات وهمية من الخبز المدعم علي ماكينة صرف الخبز وبيع حصته من الدقيق بالسوق السوداء بغرض التربح والكسب الغير المشروع، وكذا قيامه بالتلاعب في الماكينة وأثبات عمليات بيع وهمية بمبلغ 7500 جنيهه، مما يعد استيلاءً على الدعم، وعليه تم تحرير محضر وتقرير بالواقعة وغلق المخبز ثلاث شهور وجار تحصيل المبالغ التي تم الاستيلاء عليها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.





- ضبط 6 مخالفات تموينية بالمخابز المدعمة بمركز أبو حمص، منها 3 محاضر مخالفة نقص وزن يتراوح ما بين 7 جم و15 جم عجزا فى متوسط وزن الرغيف الواحد ومخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الظاهرية و 2 مخالفة تصرف فى 5 شكائر دقيق زنة 50 كجم و2 شيكارة زنة 50 كجم بإجمالى 7 شكائر دقيق.





- ضبط إحدى محطات تموين السيارات لبيعها بنزين 92 بأزيد من السعر، وتم التحفظ على كمية 20 لتر بنزين 92، كما تم ضبط 10 كراتين مطهر بداخل كل كرتونة 4 جراكن زنة الواحد 5 كجم بإجمالي 200 كيلو مطهر مجهول المصدر بمركز كوم حمادة.





- ضبط كمية من إكسسوارات المحمول (شواحن -سماعات) مجهولة المصدر بدون فواتير، وضبط 150 قطعة شيكولاتة مجهولة المصدر، وتحرير محضرين عدم إعلان عن الأسعار، ضبط ٣.٥ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر، ضبط 6 كيلو لحوم مفرومة بداخل أحد المطاعم، تحرير محضرين عرض لحوم مكشوفة.





يذكر أن مديرية التموين بالبحيرة نفذت بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري، الخميس الماضي، عددا من الحملات التموينية على الأسواق والمخابز المدعمة، لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية.





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أسفرت الحملات التي تم تنفيذها في نطاق "مركز دمنهور، أبو حمص، الرحمانية، بدر" عن ضبط الآتي:

- تحرير 15 محضرا ضد المخابز بلدية المخالفة بأبو حمص عبارة عن "إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم وجود سجل تفتيش وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات".





- كما تم تحرير 2 محضر وضبط 5 كجم سمك منتهي الصلاحية و2.5 كجم كبدة بدون علامات وبيانات، بالرحمانية.







- كما تم تحرير 5 محاضر لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية.







- وضبط 20 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز دمنهور.





- تم تحرير محضرين ضد أحد الجزارين لعرض 160 كجم لحوم بلدية خارج المجاز الحكومية، وكذلك عرض لحوم ماعز مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بمركز بدر.