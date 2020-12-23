أخبار التكنولوجيا.. مزايا متعددة يجلبها واتساب لـ مستخدمي آيفون وأندرويد.. تويتر تسلم "بايدن" الحسابات الرئاسية دون متابعين

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
يحتوي تطبيق المراسلة الفورية واتساب WhatsApp، على بعض الميزات الجديدة والمهمة لمستخدمى نظامي التشغيل أندرويد و iOS، والتي ستشق طريقها إلى الهواتف الذكية المؤهلة قريبا.
تتمتع شركة "كانون" عملاق صناعة الكاميرات، بأفضل الكاميرات الرقمية الموجودة في العالم، ولعل من أفضلها كاميرا كانون 4000d، والتي تأتي ضمن فئة الكاميرات الاحترافية المميزة، وفي الآوانة الأخيرة حصدت كاميرا كانون 4000d شعبية كبيرة بين أحدث الموديلات التي يمكن الحصول عليها مقابل سعر منافس بالنسبة للكاميرات الأخرى المتوفرة في الأسواق.
قامت شركة تويتر Twitter، بإجراء تغيير كبير على الحسابات الرسمية المخصصة للرئيس الجديد والبيت الأبيض على موقع "تويتر" استعداد لتنفيذها في شهر يناير المقبل، والتي ستؤدي وفقا لسياساتها الجديدة إلى فقدان مئات الملايين من متابعي الحسابات من أتباع دونالد ترامب، مما يمثل خروجًا عن ممارسات وسائل التواصل الاجتماعي السابقة.
كشفت شركة هواوي Huawei، من خلال مؤتمر إطلاق المنتجات الجديدة، عن شاشتها الذكية والمخصصة للسيارات المسماة Huawei Smart Selection Car، تبلغ تكلفتها حوالي 259 دولار (أي ما يعادل 4,068 جنيها مصريا).
تواصل شركة واتساب WhatsApp، إضافة وتطوير وإعداد وظائف جديدة ليظل جذابا للمستخدمين، حيث كشفت بعض التقارير الصحفية أن منصة التراسل الأكثر شهرة في العالم تستعد لإطلاق 3 ميزات جديدة لإصدار سطح المكتب من تطبيقها والمسمى WhatsApp web.