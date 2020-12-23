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قاطرة التنمية.. عادل الغضبان: محافظة بورسعيد سعيدة الحظ بالمشروعات القومية العملاقة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:36 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
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ياسمين القصاص
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن اليوم العيد 64 لانتصار مصر على  العدوان الثلاثى  عام56، وأهل محافظة بورسعيد الفدائيين والقوات المسلحة المصرية العظيمة قاموا بأعمال بطولية وفدائية عظيمة خلال تلك الفترة فى منطقة قناة السويس.

وتحتفل بورسعيد اليوم بالعيد القومي للمحافظة - عيد النصر - في ذكرى مرور 64 عامًا على انتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي عام 1956.


وأضاف عادل الغضبان، خلال حواره فى برنامج"الآن" المذاع عبر فضائية"اكسترا نيوز"، أن اليوم تم البدء بوضع إكليل الزهور على منصة الجندى المجهول، والاجتماع مع الفدائيين العظام، ومنهم أحفاد الفدائية زينب الكفراوى، كاشفا عن أنهم استهلوا الافتتاحات  بوضع اسم الشهيد عبد الغنى الزينى، على إحدى المدارس التى تم تطويرها فى قرية القابوطي بمحافظة بورسعيد. 

وأشار"الغضبان"، إلى أن مصر عظيمة بأجيالها من الرجال والنساء أيضا، مضيفا أن الشهداء الذين استشهدوا فى عدوان 56 أعطوا مثلا لجميع المصريين فى الفداء، والدفاع عن أرض سيناء العظيمة، مكملا أن الدولة المصرية من الدول المتميزة فى محاربة الإرهاب، من أجل البناء والتعمير للدولة وشعبها.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن احتفال اليوم من داخل محافظة بورسعيد اليوم يعطي نموذج لتواصل الأجيال، بوضع الزهور وأيضا تكريم الشهيد الذى استشهد الأسبوع الماضي بسيناء دفاعا عن ترابها، مشيرا إلى أن محافظة بورسعيد تعرف دائما بأنها المدينة الباسلة بكل ميادين وشوارع العالم، وحتى أن الرئيس السيسى أطلق عليها اسم"قاطرة تنمية مصر"، وهذا يعود إلى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة الموجودة فى شرق بورسعيد من المزارع السمكية، أكبر ميناء محورى، بالإضافة إلى العديد من الأنفاق العملاقة التي تربط بين قارتي إفريقيا وآسيا.

وأكد محافظ بورسعيد، أن يوجد أيضا بالمحافظة تنفيذ المشروع القومى العملاق فى التأمين الصحى الشامل، الذي يعتبر أكبر مشروع قومى بالدولة المصرية، حيث أنه بمثابة حلم لجميع المصريين تحقق فى عهد الرئيس السيسي.
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