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اقتصاد

اقتصاد البحرين.. تغطية الإصدار الشهري لأذونات الخزانة الحكومية بقيمة 35 مليون دينار

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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قسم الاقتصاد

 أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1840 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
 
وتبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني، وفقا لما نشرنه وكالة انباء البحرين لفترة استحقاق 182 يومًا تبدأ فـي 27 ديسمبر 2020 وتنتهي في 27 يونيو 2021 ، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.58% مساويًا للإصدار السابق بتاريخ 29 نوفمبر 2020.
 
وبلغ معدل سعر الخصم 98.712 %وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.703% علمًا بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 100%.
 
كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني. 
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