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محافظات

محافظ الغربية ونائبه يتفقدان أعمال الرصف والتطوير بطنطا بحضور ممثل مجلس الوزراء

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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احمد علي
قام الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم يرافقه الأستاذ الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بجولة تفقدية لأعمال الرصف والتطوير الجارية بمدينة طنطا، بحضور المهندس أيمن نافع من المكتب الفني لمجلس الوزراء والدكتور إسلام أبو النجا استشاري الطرق بالمحافظة. 


بدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف الجارية بشارع الإسكندرية والذي يربط بين الطريق السريع للقادم من الإسكندرية ومتجهًا إلى ميدان المحطة والسيد البدوي، كما تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال التطوير الجارية بميدان المحطة ومحيط مسجد السيد البدوي، حيث أوضح نائب المحافظ أن أعمال التطوير بميدان المحطة تم إنجازها بنسبة ٨٥ ٪ وسيتم الانتهاء من باقي الأعمال في منتصف يناير المقبل، كما أشار نائب المحافظ أنه تم البدء في أعمال التطوير بشارع السكة الجديدة ومحيط مسجد السيد البدوي والتي من المقرر الانتهاء منها في مارس المقبل.

كما تابع المحافظ أعمال الرصف والتطوير الجارية في شوارع بطرس وتفرعاته، توت عنخ آمون وكورنيش طنطا في مرحلتيه الثالثة والرابعة بدايةً من كوبري الأشرف حتى الطريق الزراعى. 

اختُتِمَت الجولة بتفقد طريق عدلي منصور الرابط بين كوبري جيهان وموقف سبرباي والذي سيتم الانتهاء منه في فبراير القادم عقب معالجة الهبوط الذي حدث بالطريق.

رافق المحافظ خلال الجولة الأستاذ عادل داوود والدكتور محمود عيسى رئيسي حي أول وثان طنطا، وممثلي شركات الرصف.
محافظ الغربية ونائبه يتفقدان أعمال الرصف والتطوير بطنطا بحضور ممثل مجلس الوزراء
محافظ الغربية ونائبه يتفقدان أعمال الرصف والتطوير بطنطا بحضور ممثل مجلس الوزراء
محافظ الغربية ونائبه يتفقدان أعمال الرصف والتطوير بطنطا بحضور ممثل مجلس الوزراء
محافظ الغربية ونائبه يتفقدان أعمال الرصف والتطوير بطنطا بحضور ممثل مجلس الوزراء
محافظ الغربية ونائبه يتفقدان أعمال الرصف والتطوير بطنطا بحضور ممثل مجلس الوزراء
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