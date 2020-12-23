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توك شو

برلمانى: سنعمل على استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادى.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:13 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال النائب ياسر عمر عضو مجلس النواب، عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، إن الإجراءات هذا العام ميسرة للغاية، ويتم تسليم الكارنيهات فى "لحظة" وهذا الاختلاف بين الفصل التشريعى الحالى والفصول التشريعية السابقة.

وأضاف "عمر" خلال  لقائه على فضائية"اكسترا نيوز"، أن جميع الاوراق سجلت عى قاعدة البيانات لمركز المعمومات لمجس النواب ، مضيفًا ان أمانة المجلس تمكنت من تجهيز الكارنيهات وحقائب البرلمان وتسلميها فى نفس اللحظة.

وأكد أن الذى حدث فى الفصل التشريعى الجديد لم يحدث فى اي فصل تشريعى سابق، لأنه كان يستغرق تسليم الكارنيهات والحقائب يوم بأكمله، ولكنه فى هذا الفصل التشريعى واستغرق فقط دقيقتين.

وأوضح"عمر" أن الفصل التشريعى  الأول  كان بعد ثورة 30 يونيو،  ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًوتعديل دستور2014 وبالتالى طلب عمل لائحة مجلس النواب الذى كان القانون رقم"1" لسنة 2016 واستغرق مننا  أكثر من 3 شهور، مضيفًا أن كان هناك قوانين تم إصدارها قبل وجود هذا المجلس وبالتالى كان يجب الموافقة عليها او رفضها.

واشار "عمر" إلى أن  جميع النواب مستعدين للعمل لاننا سنقوم بالعمل على اللائحة القديمة ولن نستغرق الوقت الذى قمنا بعمل اللائحة بعه فى الفصل التشريعى الاول

وتابع "عمر" أن الاجندة التى سيعمل عليها الفترة القادمة هى استكمال منظومة الإصلاح الأقتصادى لما تحتاجه من إصلاحات ضريبية وتغيرات فى الفواتير لتصبح فاتورة إلكترونية، مضيفًا أن هذا الفصل استكمالًا للفصل التشريعى الاول الذى كان من أصعب الفصول التشريعية السابقة.
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