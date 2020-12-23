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محافظات

محافظ الغربية: تحرير 12 ألفا و 316 محضر إشغالات ونظافة وبيئة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:04 م
صدى البلد
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احمد علي
 أعلنت محافظة الغربية أنه تم تحرير ١٢ ألفا و ٣١٦ محضر إشغالات ونظافة وبيئة خلال الفترة من ٢٥ أغسطس حتى ٢٠ ديسمبر ، بنطاق جميع المراكز والمدن والأحياء، حيث تم تحرير عدد (٦٠٣١) محضر نظافة، عدد (٥٤٠١) محضر إشغالات وعدد (٨٨٤) محضر بيئة بمعرفة الأحياء والمدن. 


وجاء ذلك في إطار تحقيق الانضباط وفرض النظام بالشارع، وتطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم على المخالفين.

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار جهود الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتصدي للمخالفات والمخالفين حفاظًا على نظافة البيئة والشوارع وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين، كما أكد على التصدي لظاهرة الإشغالات بالشوارع التي تؤدى إلى إعاقة حركة المركبات والمواطنين وتسبب مظهر غير حضاري.
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