محافظ الغربية: تحرير 12 ألفا و 316 محضر إشغالات ونظافة وبيئة

أعلنت محافظة الغربية أنه تم تحرير ١٢ ألفا و ٣١٦ محضر إشغالات ونظافة وبيئة خلال الفترة من ٢٥ أغسطس حتى ٢٠ ديسمبر ، بنطاق جميع المراكز والمدن والأحياء، حيث تم تحرير عدد (٦٠٣١) محضر نظافة، عدد (٥٤٠١) محضر إشغالات وعدد (٨٨٤) محضر بيئة بمعرفة الأحياء والمدن.





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وجاء ذلك في إطار تحقيق الانضباط وفرض النظام بالشارع، وتطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم على المخالفين.



