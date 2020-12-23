باقات إنترنت لدعم الشبكات.. عميدة إعلام القاهرة: إجراء الامتحانات أونلاين حفاظا على سلامة الطلاب

قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام إن مجلس جامعة القاهرة اعتمد أمس قرار الكلية بشأن إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول (أونلاين)، موضحة أن القرار وجد تأييدا كبيرا من جانب الطلاب ، بعد أن تم إجراء استطلاع رأي لهم والغالبية العظمى منهم جاءت مؤيدة لهذا القرار .





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وأضافت "مصطفى" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه تم اتخاذ هذا القرار حفاظا على سلامة وصحة الطلاب خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا ، نظرا لتزايد الحالات ومراعاة الاجراءات الاحترازية، وبعد أن نجحت تجربة الامتحانات على منصة (البلاك بورد) فى امتحانات منتصف التيرم ، حيث حققت نجاحا ملحوظا فى الشعبة الانجليزية و كذلك مقررات اللغة العربية .





وأشارت عميدة كلية الاعلام إلى أنه تم اعداد مجموعة من ورش التدريب على الامتحانات ، سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، وتستمر الكلية في تدريب منتسبيها سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس على استخدام المنصات الالكترونية والتي تقوم بها وحدة التعليم الإلكتروني و سيتم تخصيص فريق للدعم الفنى لاعضاء هيئة التدريس للمساعدة اذا لزم الامر .





وأكدت أنه تم توجيه ادارة رعاية الشباب لمساعدة الطلاب الذين يحتاجون الى مساعدة للحصول على باقات للانترنت من خلال صندوق التكافل فور رصدها.