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سليمان جودة: اهتمام مصر باستقرار ليبيا من متطلبات الأمن القومي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:19 م
سليمان جودة ، الكاتب
سليمان جودة ، الكاتب الصحفي
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ندى رأفت

عقب سليمان جودة ، الكاتب الصحفي ، حول مجيء الوفد الليبي لمصر ، بأنها ليست أول مرة ، مشيرًا أن هذا يرجع لاهتمام مصر بالقضية الليبية ، ومحاولة الوصول إلى حل سياسي في جميع أرجاء الدولة الليبية .

وأضاف " سليمان جودة " خلال لقائه مع برنامج " صباحك مصري المُذاع على فضائية " MBC MASR2 " ، أن اهتمام مصر بليبيا أيضًا يعتمد على وجود 1200 كيلو على الحدود من الغرب خاصة بمصر ، وبالتالي عند وجود تعاون مشترك مباشر مع مصر فإن الاهتمام يكون طبيعي ومبرر .

وأشار الكاتب الصحفي ، إلى طرح الرئيس " السيسي " في شهر يونيو الماضي " إعلان القاهرة " ، حيث ناقش فيه القضية الليبية ، مشيرًا إلى أن اهتمام مصر باستقرار ليبيا يأتي من منطلق الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي .

وتابع " جودة " ، أن مصر تسعى في المقام الأول ، إلى خروج كلًا من الفئات والعناصر المرتزقة من ليبيا ، معقبًا : " طالما هناك جوار ليبي مصري ، إذن طبيعي أن تكون القضية الليبية شُغل مصر الشاغل " .

وأشار ، إلى كلمة " محمود جبريل " ، رئيس الوزراء الليبي ، أن بعد سقوط نظام " القذافي " ، صرح " جبريل " قائلًا : " أن على الحكومة في مصر أن تنتبه إلى أن هناك من يحاول أن يستعيد مصر عن طريق ليبيا " ، وهي محاولة الأتراك في التسلل لمصر من خلال ليبيا .

وأكمل ، أن هناك قيادة سياسية في مصر واعية لهذا المخطط ، سواء كان على المستوى السياسي ، أو على المستوى العسكري ، مشيرًا إلى أن من يحاولون التسلل لمصر من خلال ليبيا ، هم يحاولون على رهان خاسر ، وفي النهاية لن يكسبوا شيئًا .

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