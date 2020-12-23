خلال دورية أمنية.. ضبط شخصين متلبسين بسرقة محول كهربائى بأسيوط

أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز تمكنت من ضبط (شخصين ، مقيمان بدائرة المركز) وبحوزتهما (محول كهربائى خاص ) بأعمدة الإنارة المتواجدة على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة المركز ، وذلك أثناء قيامهما بتحميله على تروسيكل "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة .