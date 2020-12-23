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أخبار البلد

الإعلامية عزة مصطفى: أصبحنا أمام جمهور صعب السيطرة عليه إعلاميا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قالت الإعلامية عزة مصطفى، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إننا أصبحنا أمام جمهور صعب السيطرة عليه إعلاميا، خاصة وأن الجمهور أصبح يشاهد الكثير من المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، التي فتحت بابا كبيرا لخروج البعض عن السيطرة بشكل كبير، حيث لم يعد الأمر كالسابق مقتصرا على التليفزيون والراديو.

وأكدت عزة مصطفى خلال كلمتها بالحلقة النقاشية التي نظمها اليوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  حول الدراما المصرية، أن الدراما تعرض ولا تفرض معربة عن أعتقادها أن التحولات والتغيرات في المجتمع سبب في ذلك، مشددة على أنها ضد منع أي فكرة ولكن بما يتوافق مع الهوية المصرية والعادات والتقاليد المصرية".

كان المجلس وجه الدعوة لنحو 25 شخصية للمشاركة في حلقة نقاشية حول الدراما المصرية، ومنهم المؤلف مدحت العدل، ومن المنتجين كل من حسام شوقي، وكريم أبو ذكري، ومها سليم، كما تم دعوة عدد من الفنانين من بينهم سوسن بدر، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي. 

وتعقد الورشة تحت إشراف لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تترأسها الإعلامية عزة مصطفى، عضو المجلس، كما تتولى الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس، شرح أهداف مبادرة «اعتز بفنك»، وبينها إعلاء شأن الأخلاق ورفض الأعمال التي تهدر قيمة الفن والفنانين في المجتمع.

وتتولى الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس، خلال الورشة شرح أهداف مبادرة «اعتز بفنك»، ومن بينها إعلاء شأن الأخلاق ورفض الأعمال التي تهدر قيمة الفن والفنانين في المجتمع.
الإعلامية عزة مصطفى: أصبحنا أمام جمهور صعب السيطرة عليه إعلاميا
الإعلامية عزة مصطفى: أصبحنا أمام جمهور صعب السيطرة عليه إعلاميا
الإعلامية عزة مصطفى: أصبحنا أمام جمهور صعب السيطرة عليه إعلاميا
الإعلامية عزة مصطفى: أصبحنا أمام جمهور صعب السيطرة عليه إعلاميا
الإعلامية عزة مصطفى: أصبحنا أمام جمهور صعب السيطرة عليه إعلاميا
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