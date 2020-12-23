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حوادث

مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين بالمنازل

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:16 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
قام قطاع الأحوال المدنية بتلبية التماس 5 حالات إنسانية من "كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية"، وتقديم المساعدة لهم فى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم.


وتم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ "محال إقامتهم – المستشفيات"، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.


يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وسياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لجميع القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع جميع البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين بالمنازل
مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين بالمنازل
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