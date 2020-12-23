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منوعات

السلالة الجديدة من فيروس كورونا تصل إلى أمريكا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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نهى حمدي
يعتقد الباحثون الذين يدرسون السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، التي ظهرت في المملكة المتحدة الجديدة، أنها وصلت على الأرجح إلى الولايات المتحدة في منتصف نوفمبر، وأن العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة قد يكونون مصابين بالفعل.

قال "مايكل ووربي" رئيس قسم علم البيئة وعلم الأحياء التطوري في جامعة أريزونا: "ربما يكون هناك مئات الأشخاص الآن، مصابون بالسلالة الجدية من فيروس كورونا، ومن المحتمل جدًا أنه وصل إلى  أماكن متعددة".

وأشار"تريفور بيدفورد" الأستاذ المساعد في قسم اللقاحات والأمراض المعدية في مركز "فريد هتشنسون" لأبحاث السرطان: "تعدد المسافرين المصابين الذين يغادرون لندن،كبير وهذا يتزايد بشكل كبير".

وتتبع العلماء البريطانيون أول ظهور معروف للسلالة الجديدة إلى 20 سبتمبر في مقاطعة كنت ، جنوب شرق لندن، ويقول العالمان إنهما يقدران أن الفيروس كان سيصل إلى الولايات المتحدة في منتصف نوفمبر.

قام العالمان ، بالإضافة إلى آخرين في جميع أنحاء العالم ، بمسح التتابعات الجينية لفيروس كورونا في الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كان أي منها يتطابق مع البديل البريطاني حتى الآن، ولكن لم يعثروا على أي شيء ، لكنهم يقولون إن هذا محتمل لأن نظام المراقبة الأمريكي لا يمسك بها.

فيما قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في موجز علمي نُشر على موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء ، إنه لم يتم تحديد متغير فيروس كورونا في المملكة المتحدة من خلال جهود التسلسل في الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، يقول التقرير  أنه تم تسلسل حوالي 51000 حالة فقط من أصل 17 مليون حالة أمريكية تم تسجيلها، أقل من نصف بالمائة.
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