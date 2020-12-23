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أخبار البلد

"الرعاية الصحية": تقديم 1.2 مليون خدمة طبية داخل مستشفيات الهيئة ببورسعيد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:20 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، الأربعاء، عن إجمالي الخدمات الطبية التي تم تقديمها منذ بدء أطلاق منظومة التامين الصحي الشامل وحتي انتهاء عام 2020 بالمستشفيات،  بلغت ١,١٧٥,٠٦٨مليون خدمة طبية، وذلك من خلال كافة المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والبالغ عددها 8مستشفيات، وهم (النصر التخصصي، السلام، التضامن ،الزهور، الرمد التخصصي، الحياة ببورفؤاد، النساء والولادة، المبرة). 

وذكر بيان الهيئة، أن إجمالي الفحوصات الطبية التي تمت بالعيادات الخارجية بالمستشفيات سالفة الذكر، بلغت ٥٢٥,٠٠٢ ألف كشف بمختلف التخصصات الطبية ، كما تم إجراء ٦١٨,٢٣٣ألف فحص طبي معملي وآشعات متقدمة، فيما تم إجراء ٣١,٨٥١ألف عملية جراحية بمختلف التخصصات الطبية. 

وتابع البيان أن العمليات الجراحية التي تم إجراءها داخل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد والتي بلغت 31.851ألف عملية ، منهم 7.766ألف عملية كبرى ومتقدمة ، 4.349 آلاف عمليات ذات مهارة، فضلًا عن 19.736ألف عملية متوسطة وصغرى ، وذلك فى كافة التخصصات الطبية ، وأغلبها لم يكن مقدم ضمن خدمات التأمين الصحي القديم بمحافظة بورسعيد.

 وأضاف الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، أن مستشفيات الهيئة تعتبر من أهم وأكبر الصروح الطبية في توفير وتقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع الفئات، متطلعين أن تصبح مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية "قبلة الطب" في مصر،  لافتًا إلى مواكبة الهيئة وكافة الفرق الطبية  المستجدات العلمية والممارسات العالمية في هذا الشأن، فضلًا عن التعاقد مع الاستشاريين والأساتذة الجامعيين فى مختلف التخصصات الطبية للعمل داخل مستشفيات هيئة الرعاية ببورسعيد.
 
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة نواة لعهد جديد نظام صحي قوي يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات، معربة عن فخرها بما تم تحقيقه في عهد الرئيس السيسي في كل المجالات، وخصوصًا في المجال الصحي، وذلك في ظل الدعم المستمر وغير المحدود للقيادة السياسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والذي لم يتحقق في 100 عام.
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