الرعاية الصحية: إجراء 32 ألف عملية جراحية وتقديم أكثر من مليون خدمة طبية للمنتفعين

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجمالي الخدمات الطبية التي تم تقديمها منذ بدء أطلاق منظومة التامين الصحي الشامل وحتي انتهاء عام 2020 بالمستشفيات، بلغت ١,١٧٥,٠٦٨مليون خدمة طبية، وذلك من خلال كافة المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والبالغ عددها 8مستشفيات، وهي (النصر التخصصي، السلام، التضامن ،الزهور، الرمد التخصصي، الحياة بورفؤاد، النساء والولادة، المبرة).





وأضافت بيان الهيئة أن إجمالي الفحوصات الطبية التي تمت بالعيادة الخارجية بالمستشفيات سالفة الذكر، بلغت ٥٢٥,٠٠٢ألف كشف بمختلف التخصصات الطبية ، كما تم إجراء ٦١٨,٢٣٣ألف فحص طبي معملي وأشعات متقدمة، فيما تم إجراء ٣١,٨٥١ألف عملية جراحية بمختلف التخصصات الطبية.





وتابع البيان أن العمليات الجراحية التي تم إجراؤها داخل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد والتي بلغت 31.851ألف عملية ، منهم 7.766ألف عملية كبرى ومتقدمة ، 4.349 آلاف عمليات ذات مهارة، فضلًا عن 19.736ألف عملية متوسطة وصغرى ، وذلك فى كافة التخصصات الطبية ، وأغلبها لم يكن مقدم ضمن خدمات التأمين الصحي القديم بمحافظة بورسعيد.

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وأضاف الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، أن مستشفيات الهيئة تعتبر من أهم وأكبر الصروح الطبية فى توفير وتقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع الفئات، متطلعين أن تصبح مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية "قبلة الطب" فى مصر، لافتًا إلى مواكبة الهيئة وكافة الفرق الطبية المستجدات العلمية والممارسات العالمية في هذا الشأن، فضلًا عن التعاقد مع الاستشاريين والأساتذة الجامعيين فى مختلف التخصصات الطبية للعمل داخل مستشفيات هيئة الرعاية ببورسعيد.