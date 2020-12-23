مدير أطفال بلا مأوى: لا نجبر أحداً على وضعه في دور الرعاية.. وإجراءات حازمة مع المتسولين

أكد حسني يوسف، مدير برنامج أطفال وكبار بلا مأوي بوزارة التصامن الاجتماعي، أن مدي استجابة أطفال الشوارع تتوقف علي عاملين فقط وهما: مهارة الأخصائي الإجتماعي الذي يتعامل مع الحالات، ونحن ندربهم بقدر الإمكان علي عدم اليأس من الطفل، بالإضافة إلي أساليب ومداخل معينة مع الطفل.





وأوضح يوسف، فى حوار لـ"صدى البلد" ، أن هذه نسبة استجابتهم عليه لأن الطفل يرى يداً تمد له لكي تغير حياته للأفضل.





وأكد يوسف، أننا لدينا مبدأ لا نأخذ أحداً بالقوة سواء كان كبيراً أو صغيراً، ولكن إذا كان هناك تسول وخلافه فهناك جهات أخري تتدخل، لأن سمعته كبرنامج جاء لحماية الأطفال.



