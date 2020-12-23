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رياضة

بعد إساءات جماهير آرسنال.. حارس الجانرز يحذف حسابه على تويتر

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:16 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
حذف حارس مرمى فريق آرسنال الإنجليزي، أليكس رونارسون حسابه الإلكتروني من على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعدما تعرض لانتقادات لإذعة من قبل جماهير الفريق.

وشارك الآيسلندي أليكس رونارسون في خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس كاراباو.

رونارسون كان مفاجأة التشكيل الأساسي لميكيل أرتيتا مدرب آرسنال في مباراة ربع النهائي مع إراحة الحارس بيرند لينو.

وتسببت قلة خبرة الحارس البالغ من العمر 25 عامًا، في دخول تسديدة من رياض محرز لاعب الفريق السماوي سجل بها الهدف الثاني بعدما فلتت الكرة من يد الحارس الآيسلندي.

وألقى العديد من مشجعي أرسنال باللوم على رونارسون في الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق اللندني، وعبر البعض عن غضبه من خلال تغريدات مباشرة للحارس الآيسلندي الذي قام بحذف حسابه.

كما انتقد المشجعون قرار أرتيتا بالدفع بروناروسون، إلا أن مدرب جانرز دافع عن قراره قائلًا: "لم يلعب الكثير من المباريات، كلنا نرتكب أخطاء لكن علينا دعمه".

وأضاف: "أليكس قدم أداءً جيدًا في مباريات أخرى وهذه الأشياء تحدث في كرة القدم."
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