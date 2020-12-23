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برلمان

شاهد.. أول يوم لنواب الصعيد داخل البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:17 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - عدسة: خالد مشعل

توافد نواب القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد على مجلس النواب، لاستخراج كارنيهات عضوية برلمان 2021.

يذكر أن  عدد أعضاء مجلس النواب عن قائمة شمال وجنوب ووسط الصعيد الذين انتهوا من استخراج كارنيهات العضوية بلغ عددهم 55 برلمانيا، من أصل 100 نائب.. 

وشهد البهو الفرعونى المخصص لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية حالة من الود جمعت الأمين العام للنواب محمود فوزى والنواب الحاليين لبرلمان 2015، و الفائزين بالمقاعد النيابية لبرلمان 2021

 

وأعلن أمين عام مجلس النواب، عن جدول استقبال المنتخبين القائمة والفردى، بحيث سيتم استقبال الأعضاء المنتخبين بنظام القائمة على 3 أيام، تبدأ  الثلاثاء 22 ديسمبر باستقبال نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالى عدد 100 نائب، والاربعاء الموافق 23 ديسمبر سيشهد استقبال نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالى عدد 100 نائب، أما الخميس الموافق 24 ديسمبر مخصص لنواب قائمتى شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالى عدد 84 نائبا.

 

أما فيما يخص النواب بنظام الفردى فيبدأ حفل استقبالهم انطلاقا من يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب

شاهد.. أول يوم لنواب الصعيد داخل البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
شاهد.. أول يوم لنواب الصعيد داخل البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
شاهد.. أول يوم لنواب الصعيد داخل البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
شاهد.. أول يوم لنواب الصعيد داخل البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
شاهد.. أول يوم لنواب الصعيد داخل البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
شاهد.. أول يوم لنواب الصعيد داخل البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
شاهد.. أول يوم لنواب الصعيد داخل البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
شاهد.. أول يوم لنواب الصعيد داخل البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
شاهد.. أول يوم لنواب الصعيد داخل البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
شاهد.. أول يوم لنواب الصعيد داخل البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
شاهد.. أول يوم لنواب الصعيد داخل البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
شاهد.. أول يوم لنواب الصعيد داخل البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
شاهد.. أول يوم لنواب الصعيد داخل البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
شاهد.. أول يوم لنواب الصعيد داخل البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
شاهد.. أول يوم لنواب الصعيد داخل البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
شاهد.. أول يوم لنواب الصعيد داخل البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
شاهد.. أول يوم لنواب الصعيد داخل البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية
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