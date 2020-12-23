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مايسة عطوة: المرأة أثبتت وجودها في برلمان 2015 وكانت علي قدر التحدي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:43 م
مايسة عطوة
مايسة عطوة
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ياسمين القصاص
قالت البرلمانية مايسة عطوة:  إن مجلس النواب يتخذ جميع الإجراءات الاحترازية السليمة من أجل أعضاء المجلس والعاملين به، نظرا للظروف الصحية التي تحيط بالعالم، مقدمة الشكر إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب وأيضا المستشار محمود فوزى على جهدهم العظيم أثناء استقبال الأعضاء الجدد. 


وأضافت مايسة عطوة، خلال حواره فى برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أهم أولوياتها هو تعديل قانون المعاشات، لما يحدث به من ظلم واضح للعاملين بالقطاع الخاص، وخاصة فى تلك الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، فقامت العديد من الشركات والمصانع الاستغناء عن العديد من العمال في القطاع الخاص، فأصبح هناك الكثير من العمال لم يجدوا لأنفسهم معاش أو مصدر دخل.

وأشارت "عطوة"، إلى أنها دائما تهتف بكلمة"هنيئا للمرأة المصرية بقيادة سياسية رائعة داعمة لها، هنيئا للمرأة بدستورنا العظيم الذي أعطى المرأة 25% من حقوقه"، مؤكدة أنه سوف يكون دور المرأة قوى، وهذا يعود إلى أن المرأة أثبتت وجودها في برلمان 2015  وكانت علي قدر التحدي، لافتة إلى أن المرأة سوف تقدم دورها الكامل العظيم عام 2021، وخاصة بعد انضمام العديد من القامات إلى المجلس.

وعما إذا كان هناك اتجاه لتشكيل تكتل للمرأة تحت القبة علقت مايسة عطوة قائلة : " بالفعل هذا التكتل بمثابة حلم، واتمني أن يكون هناك تكتل لها خلال المجلس الحالي، خاصة وأنه سيخلق كتلة دائمة لقضايا المرأة"، مضيفة: "عمرنا ما هنشتغل للمرأة فقط إنما نخدم كل القضايا".

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