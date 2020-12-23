محافظ الدقهلية يكرم الطالبة الحاصلة على جائزة معرض انتل للعلوم

ا ستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمكتبه اليوم الطالبة أسماء سامى عبد العزيز أحمد، ابنة محافظة الدقهلية، الطالبة بكلية العلوم جامعة المنصورة، والحاصلة على جائزة مسابقة "معرض انتل للعلوم والهندسة " للعلوم الأساسية الذى نظمته مكتبة الإسكندرية عن بحثها لاستخدام "نبات الاستبيا" بديلا عن السكر العادى وفائدته الكبيرة "لمرضى السكر والضغط".



جاء ذلك فى إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الانسان وتقديم الدعم للموهوبين والمخترعين والمتميزين بالمحافظات المصرية وبحضور الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة .





و استمع المحافظ من الطالبة إلى شرح واف عن بحثها فى هذا المجال، والتى شاركت به الباحثة ايضا فى المؤتمر العلمى للأبحاث والابتكارات العلمية لطلاب الجامعات المصرية، وقد ثمن محافظ الدقهلية جهود الباحثة ومثابرتها .





ووجه المحافظ للدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة للتنسيق مع جامعة المنصورة لدراسة مدى امكانية تقديم الدعم والمساعدة للطالبة ، وذلك لاستكمال بحثها من الناحية التطبيقية وتوفير الدعم اللازم لها فى هذا المجال ،مؤكدا ان الدقهلية دائما هى محافظة المبدعين وقد انجبت لمصر والعالم العديد عن الاعلام فى كافة مجالات الحياة والذين كان لهم دورهم البارز فى اثراء الفكر والابداع والفن وايضا العلم والطب .





وأضاف محافظ الدقهلية أن المحافظة بكافة أجهزتها تقف دائما إلى جوار أبنائها الموهوبين والمخترعين لتقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لهم.