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أشكال ضالة وهتتحاسب.. مذيع يوجه رسالة لـ زوبع ومعتز مطر

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:09 م
الإعلامى مصطفى أبو
الإعلامى مصطفى أبو عطا
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هاجر إبراهيم
قال الإعلامى مصطفى أبو عطا، إنه من خلال متابعة الأيام الماضية تم رؤية حجم المؤامرات على الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه كلما نجحت الدولة في تحقيق نموها، كلما زاد حجم تشويه القيادة السياسية في الإعلام الغربي، خاصة الإعلام التابع للجماعة الإرهابية.

وأضاف "أبو عطا" عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه منذ أيام كان هناك وثائق تم تسريبها على رأسها وثائق هيلاري كلينتون، موضحًا أن الجميع يعلم مدى حجم التمويلات الخارجية التي كانت توجّه لتشويه الدولة المصرية منذ عام 2011 حتى تلك اللحظة، حيث هناك ما يقرب من حوالى 150 مليون دولار كان يتم تحضيرها لإنشاء قناة يترأسها خيرت الشاطر لبث إشاعات وأكاذيب على الدولة المصرية. 

وتابع أن الأجهزة الاستخباراتية المصرية رصدت ما يقرب من حوالي 60 مليون دولار، وجهتها السفيرة الأمريكية آن باترسون لشباب ومنظمات المجتمع المدني لتشويه وتدريب شباب آخرين لمهاجمة مؤسسات الدولة والقيادة السياسية. 

وأكد أنه في الفترة الأخيرة قامت القنوات الإخوانية التابعة للجماعة الإرهابية بمهاجمة جميع القوى السياسية والحزبية داخل مصر، لافتًا إلى أن هدفهم هو إسقاط الدولة المصرية، متابعا: "نحمد الله أننا نعلم علم اليقين والشعب المصري اليوم أصبح في مرحلة وعي كبيرة جدا ضد تلك المخاطر والمؤامرات على الدولة المصرية". 

وأشار إلى أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في داخلها أنه لا يخشى إلا الله، طالما أن الشعب المصري موجود على قلب رجل واحد، متابعا أنه بالمقابل تم رؤية إنجازات كبيرة جدا تحدث على أرض الواقع، حيث أنه منذ تولى الرئيس السيسي لرئاسة مصر عام 2014 واجه العديد من الصعوبات والتحديات الصعبة.

وأفاد أن الرئيس السيسي قام بمحاربة الإرهاب فى سيناء وحماية الأمن القومي المصري، كما أن مصر أصبح لها قوة وثيقة فى العديد من الملفات الخارجية، مضيفا: "مصر النهاردة مبتروحش لحد.. بل أنها تطلب فى أكبر المحافل الدولية".

ووجه رسالة إلى من يضلل على الدولة بإشاعات مغرضة وللإعلام الإرهابي، قائلا: "مصر هتفضل قوية بشعبها وقيادتها العسكرية والسياسية وشرطتها"، محذرا أنه يوجد، "لن نسمح مؤامرات على الدولة كبيرة جدا بالتدخل في الشأن المصري.. دا خاص بينا احنا".

وقال إن هناك مؤامرات كثيرة على الدولة الآن، لافتا إلى أن الوعي أصبح موجودا في بيت، متابعا: "مش هننسى الدم.. كلنا مع القيادة السياسية والعسكرية فى حماية الأمن القومي المصري، للأسف الى شربوا من تراب هذا الوطن زى معتز مطر وخلافه وزوبع زي ما قال الرئيس السيسي قبل كدا كله هيتحاسب وفي الوقت المناسب".
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