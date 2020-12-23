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اقتصاد

على الإدريسي: أداء الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا كان إيجابياً.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:59 م
على الإدريسي الخبير
على الإدريسي الخبير الاقتصادى
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علياء فوزى-آيات أحمد تصوير: ندى حمدى
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الإصلاحات الاقتصادية التي عكفت عليها الدولة المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية، ساهمت في تجاوز أزمة كورونا ، موضحًا أن أداء الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا كان إيجابيًا جدًا في ظل تحقيق مصر معدلات نمو إيجابية في حين أن دول المنطقة شهدت معدلات نمو ضعيفة وبعضها معدلات نمو سالبة.


وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال حواره بندوة بموقع صدى البلد، أن مصر تعاملت مع جائحة كورونا بأسلوب جيد جدًا لأن اول نقطة تم الاهتمام بها هى التصريحات واهتمت الدولة بأن تخرج التصريحات من المسئولين بشكل هادئ ومتوازن لأنها تؤثر على سلوك المتعاملين فى الدولة، وأعلنت الدولة على حزمة كبيرة جدًا من المساعدات بقطاع السياحة والطيران.

وأشار على الإدريسي، إلى أنه أعلن البنك المركزى تخفيض الفائدة 3% حتى وصل إلى 4% منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن وتم التنسيق مع كافة المسئولين وتم ادارة الازمة بشكل كفء وكنا نعانى بفكرة الجزر المنعزلة لسنوات طويلة.

وأوضح انه كانت هناك خطة واضحة لمواجهة تداعيات كورونا، والتى اعتمدت على ما  نجاحات الاصلاحات ما قبل 2020، مؤكدًا أنه  لولا برنامج الاصلاح الاقتصادى لم نكن نستطيع خلق مفارقة، لافتًا الى انه تم تخصيص 100 مليار جنيه، كما تم تقديم مساعدات للعمالة غير المنتظمة ، والتى قدرت بما يقرب من 3 مليارات جنيه لهم.

ولفت إلى أنه تم توفير السلع الاساسية واستقرار السوق واحتواء معدلات البطالة لكى لا يحدث بها ارتفاع شديد، مؤكدًا أن اصرار الدولة على استكمال المشروعات القومية اعطى رسالة ثقة للمستثمرين على استكمال مشروعاتهم وعدم التوقف بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى أن هناك نوعاً من انواع الثقة فى الاداء وتعامل بمنتهى الحرفية، خاصة أن العالم كله فى بداية تداعيات كورونا كان يتحدث عن الإغلاق الكامل، كما كان الاتجاه العام فى مصر الرفض للإغلاق الكامل لأن الخسائر الاقتصادية أكبر بكثر من خسائر كورونا.

وأوضح ان الإغلاق الكامل  يترتب عليه ارتفاع معدلات البطالة والفقر، ولكن مصر آثرت على الغلق الجزئى للحفاظ على المواطنين والتقليل من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا بالتزامن مع الحفاظ على التوازن مع الجانب الاقتصادى المهم لحياة المواطنين لأنه يؤمن مصدر المعيشة للمواطنين، مضيفًا ان الدول التى قامت بعمل اغلاق كامل خسرت اقتصاديًا ولم تستطع السيطرة أيضًا على حجم الإصابة بفيروس كورونا.

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