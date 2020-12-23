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محافظات

ضبط 118 صنفا من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر في المنصورة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:30 م
صدى البلد
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همت الحسينى
اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن ضبط كمية قدرها 118 صنفا بعدد 1214 عبوة من مستحضرات للتجميل مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بمراكز للجلدية والتجميل بالمنصورة ووتلك المراكز تقوم بمزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص.

 وقرر المحافظ وإحالة محاضر المخالفات للنيابة العامة لاعمال شئونها فى وقائع المخالفات المشار اليها.

فيما جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،و السيد دايرة وكيل وزارة التموين حيث تم تشكيل حملة من المديرية وبرفقتها حملة من تفتيش العلاج الحر بمديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك بالدقهلية للمرور بدائرة اول المنصورة على المراكز العلاجية الخاصة بالمنصورة ومراكز التجميل وعليه تم تحرير محضر  ضد مركزين للجلدية والتجميل وذلك لمخالفاتهما وحيازتهما أدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية ومزاولة مهنة الصيدلة وكذا عرض أدوية ومستحضرات تجميل بغرض البيع بدون ترخيص.  

واوضح التقرير انه تم ضبط عدد 118 صنف أدوية بإجمالي عدد 1214 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.

و قد وجه محافظ الدقهلية بمتابعة تصرفات النيابة فى محاضر المخالفات التى تم تحريرها واحالتها للنيابة، وتحريز المضبوطات التى تم ضبطها.

 وأكد المحافظ  على ضرورة تكثيف حملات التفتيش على الصيدليات وكافة الموسسات الصيدلية والعيادات ومراكز العلاج الحر فضلا عن المحلات ومنشآت بيع الاغذية واتخاذ  الاجراءات المشددة حيال المخالفين تطبيقا للقانون وذلك حرصا على صحة وحياة المواطنين بنطاق المحافظة.
ضبط 118 صنفا من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر في المنصورة
ضبط 118 صنفا من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر في المنصورة
ضبط 118 صنفا من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر في المنصورة
ضبط 118 صنفا من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر في المنصورة
ضبط 118 صنفا من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر في المنصورة
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