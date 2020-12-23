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محافظات

محافظ بني سويف يشدًد على الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة  المتابعة المستمرة لالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والقرارات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والخاصة بالتجمعات والالتزام بمواعيد الغلق والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة لتكثيف الحملات المفاجئة على مستوى المراكز والمدن لمتابعة الالتزام بقرارات الدولة حرصًا على  صحة وسلامة المواطنين

جاء ذلك خلال استعراضه لمضمون الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة التنمية المحلية بشأن التقديرات والتوصيات الخاصة بفيروس كورونا خلال المرحلة الحالية ، والذي تضمن الإشارة إلى التأكيد على عدد من الإجراءات والخطوات الواجب مراعاتها والالتزام التام  بكافة الأساليب الوقائية وتطبيق القوانين والقرارات على المخالفين.

وأكد محافظ بني سويف على ضرورة التزام المواطنين والعاملين بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمدارس والمراكز التكنولوجية ومقدمي الخدمات للمواطنين بارتداء الكمامات بمقار العمل، ومنع  التواجد داخل المحافظة ووحداتها وأجهزتها ومرافقها العامة بدون ارتداء الكمامات الواقية،مع التزام كافة الجهات بتقديم جميع خدماتها للمواطنين بالأسلوب الذي يحقق كافة التدابير الاحترازية والوقائية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وطالب المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل وسائل النقل العام والجماعى والأجرة حرصا على سلامتهم وحتى لا يتعرضوا لدفع الغرامات المالية،مشيرا إلى تكليفاته للأجهزة المعنية للقيام بحملات لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات بوسائل النقل المختلفة حرصًا على الصحة العامة.

ووجه المحافظ بمراجعة أرصدة المستلزمات والأجهزة والمستهلكات الطبية والأدوية الحيوية والتأكد من وجود رصيد متاح وكافى واحتياطي ، بالإضافة إلى التأكد من وجود الكوادر الطبية المدربة والكافية في الأماكن المخصصة للتعامل مع الحالات وجدولة عملها لضمان الاستمرارية في العمل دون نقص،مع توفير الأدوية التي تستخدم في العلاج المنزلي بكل منافذ صرف الدواء،وتطبيق الطرق المثلى للحد من التجمعات أو الاجتماعات أو الاحتفالات "قدر المستطاع"،والتأكيد على ضرروة إرجاء المهرجانات العامة والجماهيرية حتى الوصول إلى استقرار هذه الأزمة  بها.

كما لفت المحافظ إلى قراره بتشكيل لجنة "برئاسة معاون المحافظ وعضوية المتابعة و التفتيش المالي "لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت والجهات الحكومية،حيث تقوم اللجنة "من خلال المرور الميداني"بمتابعة التزام تلك الجهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية ،الخاصة باستخدام الكواشف لقياس الحرارة وارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي بين العاملين ،مع التأكيد على عدم دخول العاملين والمواطنين دون ارتداء الكمامات.
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