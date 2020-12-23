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الحالة المرورية.. كثافات في وسط البلد وسيولة في محور 26 يوليو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:28 م
الحالة المرورية
الحالة المرورية
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، وتقدمه الإعلامية منة الشرقاوي والإعلامي حسام الدين حسين، الحالة المرورية في منطقة وسط البلد ومحاورها. 

وقال الإعلامي حسام الدين حسين إن محور 26 يوليو يكتسي باللون الأخضر ما يعني أنه يشهد سيولة مرورية كبيرة باستثناء بعض التقاطعات البسيطة على المحور، باستثناء منطقة المهندسين، فإن الطريق يشهد كثافة مرورية فيها.

وأضاف أن الطرق تكتسي باللون الأخضر في مدينة 6 أكتوبر باستثناء بعض الإشارات والتقاطعات، كما أن الطريق متوقف في ناحية 15 مايو، إذ يكتسي باللون الأحمر، كما أن كوبري 6 أكتوبر يشهد كثافات مرورية عالية، وتحديدًا في بدايته من ناحية رمسيس ووسط البلد، وتقل الكثافة بالبعد عن هاتين المنطقتين، ويتحول الطريق إلى اللون الأخضر في اتجاه صلاح سالم ومصر الجديدة. 

من جهته، قال مينا مكرم مراسل البرنامج، إن كوبري 15 مايو يشهد كثافة عالية، تحديدا عند نزلة الزمالك، بعدها تقل هذه الكثافة وتعود السيولة المرورية بشكل طبيعي وملحوظ، ويأتي الدور على شارع 26 يوليو وتحديدًا عند متحف المركبات الملكية فإنه يشهد سيولة مرورية في الاتجاهين.
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