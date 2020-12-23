ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

1214 نشاطًا فنيًا وثقافيًا.. حصاد قطاع الفنون التشكيلية في 2020

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
رغم ما شهده عام 2020 من تحديات تمثلت في جائحة كورونا وما ترتب عليها، إلا أن قطاع الفنون التشكيلية استطاع أن يتغلب على هذه المعوقات. 

وجاء حصاد قطاع الفنون التشكيلية على مدار عام 2020 ثريًا ومتنوعًا وبلغ عدد الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية (1214) نرصد أبرزها فيما يلي:

- افتتاح متحف الفن المصري الحديث في 25 نوفمبر2020
- مهرجان الحرف التراثية السنوي الثالث عشر في 25 أكتوبر2020
- مهرجان فن الحُلي الرابع بمركز الجزيرة للفنون 2 يناير2020
- صالون أبيض وأسود الدورة الخامسة في 11 نوفمبر2020
- النسختين الرابعة والخامسة من سلسلة عروض كنوز متاحفنا بمجمع الفنون بالزمالك (قصر عائشة فهمي)
- افتتاح الدورة الـ41 من المعرض العام، كما شهدت بداية العام فعاليات الدورة الـ30 من صالون الشباب ويُختتم شهر ديسمبر الجاري بافتتاح الدورة الـ31
- شهد العام تنظيم (30) معرضًا جماعيًا و (53) معرضًا فرديًا
- على صعيد النشاط الثقافي نظم القطاع نحو (298) ورشة فنية تنوعت بين مجالات الفنون المختلفة استهدف جميع الأعمار وجاء في المرتبة الأولى الطفل والمرأة، وصاحبها (15) معرضًا لنتاج هذه الورش.
- كذلك أقام القطاع (103) نشاط ثقافي مابين ندوات وأمسيات شعرية
- في مجال الحرف التراثية والبيئية أقام (138) ورشة فنية، هذا بجانب إنتاج (150) عمل ما بين مشغولات فنية مختلفة الخامات والمجالات وأزياء تراثية ومُعلقات نُظم لها (27) معرضًا تسويقيًا، فضلًا عن (11) بحثًا في هذا المجال.
- أقام القطاع (27) حفلًا ما بين عروض سينمائية ومسرحية وموسيقية، و (9) صالونات ثقافية
- في إطار مواجهة المستجدات الناجمة عن فيروس كورونا وتماشيًا مع استراتيجية الوزارة تتجه القطاع إلى زيادة الخدمات الإلكترونية وفي هذا السياق قامت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات برفع عدد (55) كتالوج على الموقع الرسمي للوزارة، وعدد (33) كتالوج على موقع القطاع، توفير تصوير بانورامي لعروض فنية تمثلت في (46) عرضًا على موقع الوزارة، و (80) عرضًا على موقع القطاع، بجانب (19) تصوير بانورامي متحفي على موقع الوزارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إيهاب اللبان: معرض كنوز متاحفنا استقبل 50 ألف زائر في شهر "فيديو"

وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الحرف التقليدية

الحرف التراثية.. عنوان الهوية وإحدى الأدوات للحفاظ على شخصية مصر العريقة.. والثقافة: تتيح الفرصة للأجيال الجديدة

تنفيذًا لرغبة الجمهور.. مد فترة معرض كنوز متاحفنا 5 لنهاية نوفمبر

إيناس عبد الدايم: نفذنا 95% من الخطة الثقافية الاستراتيجية.. حل العديد من أزمات متاحف الفنون التشكيلية

حصاد 2020 | مدارس بـ "تخصصات" جديدة لأول مرة في مصر هذا العام

ترشيحاتنا

وفاة رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

بعد السلالة الجديدة.. جدل فى اسكتلندا بعد ظهور مخلوق غريب بأحد البحيرات.. شاهد

وزيرة الصحة تحذر المواطنين: إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول

لإنقاذها من التوحد.. مجلس الدولة يلزم الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل لعلاج طفلة

بعد نفي الحكومة تجميدها.. قيمة العلاوة الدورية للموظفين وموعد صرفها

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

وزيرة الصحة تحذر المواطنين: إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

خبر سار لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

سيشفى الملايين.. تنبؤات بنهاية معاناة مرضى السرطان فى2021

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه بنك الحظ.. لعبة فيروس كورونا تغزو ألمانيا.. ما القصة؟ شاهد

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم