1214 نشاطًا فنيًا وثقافيًا.. حصاد قطاع الفنون التشكيلية في 2020

رغم ما شهده عام 2020 من تحديات تمثلت في جائحة كورونا وما ترتب عليها، إلا أن قطاع الفنون التشكيلية استطاع أن يتغلب على هذه المعوقات.





وجاء حصاد قطاع الفنون التشكيلية على مدار عام 2020 ثريًا ومتنوعًا وبلغ عدد الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية (1214) نرصد أبرزها فيما يلي:





- افتتاح متحف الفن المصري الحديث في 25 نوفمبر2020

- مهرجان الحرف التراثية السنوي الثالث عشر في 25 أكتوبر2020

- مهرجان فن الحُلي الرابع بمركز الجزيرة للفنون 2 يناير2020

- صالون أبيض وأسود الدورة الخامسة في 11 نوفمبر2020

- النسختين الرابعة والخامسة من سلسلة عروض كنوز متاحفنا بمجمع الفنون بالزمالك (قصر عائشة فهمي)

- افتتاح الدورة الـ41 من المعرض العام، كما شهدت بداية العام فعاليات الدورة الـ30 من صالون الشباب ويُختتم شهر ديسمبر الجاري بافتتاح الدورة الـ31

- شهد العام تنظيم (30) معرضًا جماعيًا و (53) معرضًا فرديًا

- على صعيد النشاط الثقافي نظم القطاع نحو (298) ورشة فنية تنوعت بين مجالات الفنون المختلفة استهدف جميع الأعمار وجاء في المرتبة الأولى الطفل والمرأة، وصاحبها (15) معرضًا لنتاج هذه الورش.

- كذلك أقام القطاع (103) نشاط ثقافي مابين ندوات وأمسيات شعرية

- في مجال الحرف التراثية والبيئية أقام (138) ورشة فنية، هذا بجانب إنتاج (150) عمل ما بين مشغولات فنية مختلفة الخامات والمجالات وأزياء تراثية ومُعلقات نُظم لها (27) معرضًا تسويقيًا، فضلًا عن (11) بحثًا في هذا المجال.

- أقام القطاع (27) حفلًا ما بين عروض سينمائية ومسرحية وموسيقية، و (9) صالونات ثقافية

- في إطار مواجهة المستجدات الناجمة عن فيروس كورونا وتماشيًا مع استراتيجية الوزارة تتجه القطاع إلى زيادة الخدمات الإلكترونية وفي هذا السياق قامت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات برفع عدد (55) كتالوج على الموقع الرسمي للوزارة، وعدد (33) كتالوج على موقع القطاع، توفير تصوير بانورامي لعروض فنية تمثلت في (46) عرضًا على موقع الوزارة، و (80) عرضًا على موقع القطاع، بجانب (19) تصوير بانورامي متحفي على موقع الوزارة.