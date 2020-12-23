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تعليم

مستشار وزير التعليم العالي السابق يشيد بمشروع استعادة الوعي بدار علوم القاهرة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:03 م
صبري الجندي
صبري الجندي
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أحمد الشاهد

 أشاد الدكتور صبري الجندي مستشار وزير التعليم العالي السابق بمشروع استعادة الوعي الذي تقوده كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ، موضحا أن الكلية تقود معركة استعادة الوعي على مستوى الجامعات المصرية ، حيث أصبحت الكلية بما تقدمه نموذجا يتم تقليده ومحاكاته واقتداء الجميع به .

وكانت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة قد عقدت ندوة للدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وأستاذ الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة بفرع الخرطوم، حيث حضر الندوة الدكتور عبد الراضي رضوان عميد الكلية، حيث جاءت  الندوة ضمن مشروع استعادة الوعي بالكلية .

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة عايدة نصيف أهمية استعادة الوعي بين الطلاب وكذلك إدراك أهمية مصر تاريخا وحاضرا ومستقبلا ، فمصر دولة محترمة بها الكثير من القيم والمبادئ .

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وأشارت إلى أهمية الوعى بالهوية المصرية التي جعلت مصر القديمة دولة فى عصور ماقبل التاريخ وقبل ظهور مفهوم الدولة فى العالم، موضحة  أن مصر ايقونة في علاقتها الدولية على مستوى العالم. 

 كما نظمت الكلية ندوة توعوية حول "استراتيجية لإعادة بناء النظام العربي" شارك فيها ٤٠٠ طالب من مختلف محافظات الجمهورية وافتتحها عميد الكلية الدكتور عبد الراضي عبد المحسن بالحديث عن تحرير الخطاب الديني من نزعات العنف والكراهية مؤكدًا أن السلام هو اللغة المنشودة بين كل من الشعوب والأفراد.

وأكدت الندوة على ترسيخ مفهوم المواطنة لدى الشباب وتعزيز الولاء والانتماء للوطن ومواجهة وتفكيك بنية الفكر التطرفي وهو ما استقبله الطلبة والطالبات بتعطش شديد لتصحيح مفاهيم خاطئة وقع الكثير منهم في براثنها .

وشارك في الندوة التوعوية كل من المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية السابق، والإعلامي خيري رمضان والسفير محمد العرابي والدكتور حسن حماد العميد الأسبق لكلية الآداب بجامعة الزقازيق والدكتور منير الجنزورى مساعد مدير البنك المصري الخليجي ومحمد مصطفى عضو اتحاد كتاب مصر وإبراهيم أمين مؤسسة رسالة السلام ولفيف من السياسيين والمفكرين ورموز المجتمع كما قدمت الكلية ندوة اليوم بالتعاون مع مؤسسة رسالة السلام للأبحاث والتنوير.

 

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