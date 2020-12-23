محافظ الغربية: ملاحقة الفاسدين في القضايا التموينية

شنت مديرية التموين بالغربية حملة مفاجئة على بعض المنشآت الغذائية بحى أول وثان طنطا، أسفرت عن تحرير ٣ محاضر بنطاق المدينة.





وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بملاحقة الفاسدين، حيث قامت الحملة بضبط (٣) جركن خل وزن ٢٠ كيلوجرام ،عدد(1) جركن كاتشب وزن 5 كيلوجرام وعدد (٤) جركن زيت وزن ٢٠ كيلوجرام مشتبه في صحة الصلاحية المكتوبة عليهم ، وتم تحرير محضرين برقم ٣٢٢٧٨ و ٣٢٢٧٩ جنح أول طنطا واتخاذ الإجراءات اللازمة, كما تم ضبط ٥٨ كيلوجرام كبدة مسيلة و١٥ كيلوجرام كلاوي منتهية الصلاحية وتم تحرير محضر رقم ٣٢٨٨٨ جنح ثان طنطا.









وكان محافظ الغربية ترأس حملة لإيقاف سيارات الشركة الإنجليزية لنقل الركاب، حيث وجه إدارة المرور بسحب تراخيص عدد ٤ سيارات غير متبعة للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالسعة المحددة وتحميل عدد زائد من الركاب ،حيث تم إنزال العدد الزائد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





كما وجه إدارة المرور باستمرار تلك الحملة علي جميع السيارات والميكروباصات حتى التزام الجميع.



