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تعليم

الداودي يتفقد المنظومة التعليمية بمدرستي النيل و المصرية اليابانية بقنا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:35 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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يوسف رجب

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية بمدرستي النيل واليابانية بمدينة قنا لمتابعة سير العملية التعليمية، رافقه الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية.

شهد محافظ قنا، طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة النيل في ظل اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا حيث تم تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول والتأكد من التزام الطلاب والمعلمين والعاملين بالإجراءات الوقائية المتبعة، كما تفقد عددا من الفصول ومعامل العلوم.

وتابع محافظ قنا، جولته بتفقد المدرسة المصرية اليابانية و أبدى إعجابه بمستوى التلاميذ بالمدرسة والأساليب الحديثة في الدراسة من خلال متابعة العملية التعليمية بالفصول الدراسية.

و أكد محافظ قنا، أهمية الاستفادة من تجربة المدارس اليابانية وأساليب التعليم الحديثة للارتقاء بالمستوى التعليمي لأبناء المحافظة.

وأشار الداودي، إلى أن المحافظة تتميز بذكاء عقول أبنائها الطلاب 

وتفوقهم في المراحل التعليمية المختلفة، و أن ثروة المحافظة تتمثل في مواردها البشرية والتي يجب استثمارها بصورة فعالة للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع، متمنيًا للطلاب دوام التقدم والنجاح.


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الداودي يتفقد المنظومة التعليمية بمدرستي النيل و المصرية اليابانية بقنا
الداودي يتفقد المنظومة التعليمية بمدرستي النيل و المصرية اليابانية بقنا
الداودي يتفقد المنظومة التعليمية بمدرستي النيل و المصرية اليابانية بقنا
الداودي يتفقد المنظومة التعليمية بمدرستي النيل و المصرية اليابانية بقنا
الداودي يتفقد المنظومة التعليمية بمدرستي النيل و المصرية اليابانية بقنا
الداودي يتفقد المنظومة التعليمية بمدرستي النيل و المصرية اليابانية بقنا
الداودي يتفقد المنظومة التعليمية بمدرستي النيل و المصرية اليابانية بقنا
الداودي يتفقد المنظومة التعليمية بمدرستي النيل و المصرية اليابانية بقنا
الداودي يتفقد المنظومة التعليمية بمدرستي النيل و المصرية اليابانية بقنا
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