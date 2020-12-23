صناعة البرلمان: الاستيراد دمر الصناعة المحلية.. والمصانع مهددة بالإغلاق

أيد النائب رضا البلتاجي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، قرار وزارة الصناعة بوقف استيراد السيراميك والبروسلين، لمدة 3 أشهر، معربًا عن أمله في أن يكون ذلك بداية لوقف استيراد الصناعات الأجنبية التي لها نظير في مصر وتفوقها في الإنتاج.





وقال النائب رضا البلتاجي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الاستيراد أضر بالصناعة المصرية وأدى إلى تراجع المنتج المحلي، كما أدى إلى إغلاق العديد من المصانع، والتي تجاوزت 40 مصنعًا، فضلًا عن وجود مصانع كثيرة أخرى مهددة بالإغلاق.





وأضاف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه ليس هناك مانع في أن نوقف استيراد الصناعات التي يوجد لها بديل في مصر وتفوقها في الجودة، ولمدة أطول من 3 أشهر، حتى ندعم المنتج المحلي، ونزيد من فرص منافسته في السوق.





وأوضح النائب أن استيراد الصناعات الأجنبيى أدى إلى اتساع دائرة البطالة، وأحدث فجوة في العمالة المصرية، مؤكدًا ضرورة تغليب المنتج المحلي على نظيره الأجنبي للحفاظ على العمالة المصرية.





كانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارًا بـ وقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية البند الجمرکی 6907)، وذلك لمدة 3 أشهر، على أن يتم العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.



