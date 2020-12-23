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برلمان

صناعة البرلمان: الاستيراد دمر الصناعة المحلية.. والمصانع مهددة بالإغلاق

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:45 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
أيد النائب رضا البلتاجي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، قرار وزارة الصناعة بوقف استيراد السيراميك والبروسلين، لمدة 3 أشهر، معربًا عن أمله في أن يكون ذلك بداية لوقف استيراد الصناعات الأجنبية التي لها نظير في مصر وتفوقها في الإنتاج.

وقال النائب رضا البلتاجي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الاستيراد أضر بالصناعة المصرية وأدى إلى تراجع المنتج المحلي، كما أدى إلى إغلاق العديد من المصانع، والتي تجاوزت 40 مصنعًا، فضلًا عن وجود مصانع كثيرة أخرى مهددة بالإغلاق.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه ليس هناك مانع في أن نوقف استيراد الصناعات التي يوجد لها بديل في مصر وتفوقها في الجودة، ولمدة أطول من 3 أشهر، حتى ندعم المنتج المحلي، ونزيد من فرص منافسته في السوق.

وأوضح النائب أن استيراد الصناعات الأجنبيى أدى إلى اتساع دائرة البطالة، وأحدث فجوة في العمالة المصرية، مؤكدًا ضرورة تغليب المنتج المحلي على نظيره الأجنبي للحفاظ على العمالة المصرية.

كانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارًا بـ وقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية البند الجمرکی 6907)، وذلك لمدة 3 أشهر، على أن يتم العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة إن هذا القرار يأتى فى إطار منظومة الإجراءات التى تتخذها الوزارة لـ تنظيم استيراد السلع الاستهلاكية، ومن بينها السيراميك والبورسلين، خاصة خلال هذه المرحلة والتى تشهد تفشي جائحة كورونا عالميًا، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من أى تداعيات محتملة من جراء انتشار هذا الفيروس، مشيرةً إلى أنه سيتم مراجعة القرار بشكل دوري وفقا لما يستجد خلال المرحلة المقبلة.
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