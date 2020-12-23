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محافظات

بني سويف تدرس معالجة للصرف الصناعي بتكنولوجيا حديثة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:04 م
صدى البلد
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عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعا في حضور مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي والبيئة والاستثمار والمكتب الفني بديوان عام المحافظة، لمناقشة سبل وجدوى  نماذج وحدات معالجات الصرف الصحي والصناعي التي أعدتها إحدى الشركات العاملة في المجال  بناء عن اجتماعات سابقة مع المحافظ الذي طالب بإعداد نماذج محددة من الوحدات ودراسة تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة وجدواها مقارنة بالأنظمة الأخرى، ونوعية المياه المعالجة وإمكانية استخدامها في أنشطة أخرى.

وأعدت الشركة 4 نماذج من وحدات المعالجة وهي: محطة مجمعة للمنطقة الصناعية، ومحطة لكل قسم من المصانع، ومحطة لكل مجموعة مصانع متجاورة، ومحطة لكل مصنع واحد، حيث تم تصميم النماذج حسب الطاقة الاستيعابية وتمت دراسة على متوسطات الخارج من مياه الصرف الصناعي، ونوعية الصرف حسب نوعية القطاعات الصناعية الموجودة بالمحافظة، والتكلفة بأنواعها الثلاثة: الإنشائية والتشغيلية والصيانة.

 
وتم الاتفاق  خلال الاجتماع على إجراء زيارة ميدانية لمنطقة كوم أبو راضي لبحث تلك النماذج على أرض الواقع لتحديد المناسب والأفضل، تليها مرحلة إعداد المقايسات التقديرية لتنفيذ النماذج بمختلف أنواعها، تمهيدا لدراسة الآليات لتنفيذه، وذلك  من خلال التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، بجانب التنسيق مع جمعية المستثمرين  لتقديم تلك النماذج التي ستسهم في حل مشكلة الصرف الصناعي والصحي بالمنطقة.

 
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شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة  المتابعة المستمرة لالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والقرارات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والخاصة بالتجمعات والالتزام بمواعيد الغلق والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة لتكثيف الحملات المفاجئة على مستوى المراكز والمدن لمتابعة الالتزام بقرارات الدولة حرصًا على  صحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال استعراضه لمضمون الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة التنمية المحلية بشأن التقديرات والتوصيات الخاصة بفيروس كورونا خلال المرحلة الحالية، والذي تضمن الإشارة إلى التأكيد على عدد من الإجراءات والخطوات الواجب مراعاتها والالتزام التام  بكافة الأساليب الوقائية وتطبيق القوانين والقرارات على المخالفين.
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