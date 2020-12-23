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أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة بكلية القادة والأركان: الدولة الوطنية أفضل من دولة الخلافة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:37 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
ألقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، محاضرة بكلية القادة والأركان بعنوان "تطوير البحث العلمي في دراسة ظاهرة التطرف الإرهابي"، وذلك بحضور مدير كلية القادة والأركان وعدد من الدارسين المصريين والوافدين.

تناولت المحاضرة عددًا من الموضوعات أبرزها مفهوم الدولة الوطنية وأهميته، ودور الجيش الوطني في الحفاظ على استقرار الدولة وحماية مواطنيها، وخطورة التنظيمات المتطرفة التي تعتمد على أحادية الصواب وترفض التعددية.

وركز الدكتور الخشت خلال المحاضرة على بيان مفهوم الدولة الوطنية وحتميتها تاريخيًا، حيث أنها أرفع وأرقى أشكال الدولة والنظم السياسية عبر التاريخ ، مشيرًا إلى أن الدولة الوطنية جاءت كتطور تاريخي بعد عصر الإمبراطوريات وعصر الخلافة وعصر الدولة القومية، قائلًا: الآن يعيش العالم في عصر الدولة الوطنية.

وأوضح أن الدولة الوطنية هي النظام الأفضل للحفاظ على الهوية الوطنية لكل مواطنيها، وعلى إيجاد صيغة سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية لمجموعة من الأفراد لهم هوية مشتركة وينتمون إلى إقليم وتكوين له حدود سياسية وجغرافية


مشيرًا لأهميتها في مواجهة الأزمات وإدارتها مثل جائحة فيروس كورونا ، ولجوء المواطنين إلى دولهم وإدراك أهميتها وإظهار مشاعر الولاء والانتماء، مؤكدًا أن الدولة الوطنية لا يمكن أن يكون لها وجود بدون جيش وطني قوي يحافظ على أمنها وحدودها واستقرارها ، ويحمي مواطنيها من أعداء الداخل والخارج مؤكدًا أن الجيش المصري جيش وطني صامد يعمل وفقًا لعقيدة راسخة ، وبدعم من الشعب المصري الواعي بأهمية الجيش الذى يقف دائمًا مع الشعب في كل المواقف والأزمات عبر التاريخ .

وناقش عددًا من الضباط المشاركين في المحاضرة حول ما طرحه من مفاهيم وأفكار وآليات لدعم الدولة الوطنية والجيش الوطني ، ومشروعات الجامعة في تنفيذ هذه الأفكار وتوعية الطلاب وتعزيز مشاعر الولاء والانتماء للدولة الوطنية .

وفي نهاية المحاضرة أهدى مدير كلية القادة والأركان، درع الكلية للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على مشاركته في نقل خبراته إلى ضباط الكلية.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على عقد لقاءات دورية للضباط مع كبار الكتاب والمثقفين بهدف نقل المعارف والخبرات.
رئيس جامعة القاهرة بكلية القادة والأركان: الدولة الوطنية أفضل من دولة الخلافة
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