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محافظات

تحرير 26 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز البلدية بالمنيا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:43 م
صدى البلد
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أيمن رياض

حررت الوحدة المحلية لمدينة العدوة بالمنيا، 26 مخالفة تموينية، وذلك خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع مديرية التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والجهات المعنية، على المخابز البلدية، لإحكام الرقابة على كافة السلع والمعروضات المقدمة للمواطنين.



يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية على كافة القطاعات الخدمية، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.


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من جانبه قال اللواء محمد عزت، رئيس المركز، إن الحملات أسفرت عن تحرير 26 مخالفة تموينية بالمرور على المخابز البلدية، تنوعت المخالفات ما بين، ١٣ محضر نقص وزن، (ما بين ١٩ جرام إلى ٥ جرام في الرغيف الواحد)، و٤ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و٤ محاضر تبديد (بجملة ٧ شيكارة دقيق مدعم زنة ٥٠ كيلو)، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفي سياق متصل، شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خلال اجتماع المجلس التنفيذي، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، لارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، موجها إدارة مرور المنيا بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.


في بداية الاجتماع قدم المحافظ، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، آملا من الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية من كل مكروه وسوء، وأن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار على بلادنا العزيزة، وكلف المحافظ رؤساء المراكز ومديري المديريات باتخاذ كافة التجهيزات والإجراءات الخاصة للاحتفال بأعياد الميلاد في نطاق عمل كل قطاع، بالتوازي مع تطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا وفي ظل التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة.


كما وجه المحافظ   وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الاستعداد التام واتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلبة لتأدية امتحانات   نصف العام بسهولة ويسر، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة حرصًا علي سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.


وأشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية في التعامل مع جميع الملفات وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع لمواجهة جائحة فيروس كورونا ، مقدما الشكر والتحية لكل الجهود ومطالبا بالاستمرار في الإخلاص والانجاز في العمل لرفعة بلادنا ودعم أوجه التنمية في كافة القطاعات، ووجه المحافظ خلال الاجتماع وكيل وزارة الصحة، والتفتيش الصيدلي، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور اليومي على المستشفيات والصيدليات الحكومية والخاصة، كل في نطاقه بصفة دورية للوقوف على مدى جاهزيتها وتوافر الأدوية والفرق الطبية، والمستلزمات الطبية والوقائية، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة المرضى والعاملين بتلك المستشفيات والمترددين عليها، مشددًا على ضرورة التعامل بحزم مع أي متقاعس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، بالإضافة إلى التنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية للمرور على المدارس والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتزام جميع العاملين والطلاب بارتداء الكمامة الواقية والاهتمام بأعمال النظافة.


أكد المحافظ على استمرار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع مخالفات البناء، مشددًا على رؤساء المدن والأحياء بضرورة المتابعة الجيدة ومنع البناء المخالف في المهد، ووجه المحافظ بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية.

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