تفاصيل العثور على أطفال الشوارع وكيف يتم إعادة دمجهم

قال حسني يوسف مدير برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوي، بوزارة التضامن الإجتماعي، إن البرنامج القومي لحماية الأطفال وكبار بلا مأوي بوزارة التضامن الاجتماعي، يعكس اهتمام القيادة السياسية وفخامة رئيس الجمهورية بضرورة عمل التدخلات اللازمة تجاه هذين الفئتين سواء كانوا أطفال أو كبار في وضعية الشارع.





وأضاف يوسف لـ" صدى البلد " أنه جاءت التوجيهات لوزارة التضامن بضرورة عمل مسح لمعرفة حجم الظاهرة والتي أظهرت أن لدينا 16 ألفا و19 طفلا بلا مأوي في وضعية الشارع، وتم عمل خطة تنفيذية تتمثل في البرنامج القومي.





وأوضح يوسف، أن هناك معطيات جديدة يجب الإشارة إليها وهي: أهمية اهتمام القيادة السياسية بظاهرة أطفال وكبار بلا مأوي، بالإضافة إلي العمل والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي، فضلا عن موضوع البيانات، والإحصائيات، وهذا مهم جدا لعمل التدخلات المطلوبة، وهذه أحد النقاط السريعة التي دعمت هذا البرنامج.





منوها: حينما تم عمل الإحصاء لهذه الظاهرة أكدت أن لدينا 16 ألفا و 19 حالة في وضعية الشارع، ويتركز حوالي 80 % منهم في عدد من المحافظات وهم: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والمنوفية، والشرقية، والسويس، وتم التوسع في 3 محافظات أخري وهي: بورسعيد، والفيوم، والغربية.





وأشار يوسف، أن المكونات الأساسية للبرنامج عبارة عن الوحدات المتنقلة وعددهم 17 وحدة، كل وحدة يعمل بها فريق عمل مكون من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين، ومسعف، وأخصائي إدارة حالة، وسائق، وهذه الوحدات تم تصنيعهم في الهيئة العربية للتصنيع بتصميم مختلف، ومحدد، ومخصص لجذب الأطفال من الشارع للتعرف علي الحياة القادمة البديله للشارع، كما أن فريق العمل مدرب علي أعلي مستوي لبناء الثقة بيه وبين طفل الشارع.



