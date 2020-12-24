برلماني: المدخنون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب كورونا

استنكر النائب، عصام القاضي وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان ، زيادة استهلاك المصريين للتبغ ، والتي بلغت 4 مليارات علبة سجائر سنويًا ، مؤكدًا على أن التبغ يعد سببًا رئيسيًا للوفاة ، وأحد المخاطر الصحية الرئيسية في العالم ، كما يمثل أحد العوامل الرئيسية المسببة لألمراض غيرالسارية؛ والتى منها أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، والسكري، وأمراض الجهاز التنفسى وأمراض الرئة المزمنة.





وحذر " القاضي " فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" من أن المدخنين هم أكثر عرضة للموت من غيرهم، إذا أصيبوا بفيروس كورونا، مؤكدًا على أن التدخين إلى جانب أمراض السكري أو أمراض القلب أو أمراض الرئة المزمنة، يجعل صاحبه أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الفيروس، مشيرًا إلى ضرورة أن يعي الإنسان الأضرار الناجمة عن التدخين بداية من الأضرار الصحية، الأضرار المادية ، وصولا إلى ضعف جهاز مناعته.





و تابع النائب حديثه قائلًا:" أننا فى أمس الحاجة لدعم الإعلام للتوعية بخطورة التدخين، إلى جانب استخدام رأي الدين " وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ" ، وكذا قيام وزارة الصحة بالتحدث عن كافة المخاطر الحقيقة للتدخين ، مؤكدًا على أن الأهم من ذلك كله وجود الإرادة والعزيمة الحقيقية للإقلاع عن التدخين، لافتًا إلى ضرورة وجود قناعة تامة لدى الشخص المدخن للإقلاع عن التدخين.





يذكر أن الدكتور عصام المغازى، رئيس مكافحة التدخين، قد صرح أن استهلاك المصريين لـ 4 مليارات علبة سجائر سنويًا رقم كبير جدا، وهناك أنواع أخرى لم يتم حصرها منها السيجار والبايب.





وأضاف الدكتور عصام المغازي، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن التدخين يقلل مناعة الجسم ويجعلها عرضة لمضاعفات فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك استهلاك لـ 50 ألف طن معسل في العام بقيمة 3 مليارات جنيه.





وأوضح الدكتور عصام المغازي، رئيس مكافحة التدخين، أن شركات السجائر تكسب مليارات الجنيهات، ولن تمنع البيع المباشر للقصر أو الأقل من 18 عام، وتقوم الشركات بشراء علماء يقولون أن التدخين يحمي من كورونا دون الاستناد على أي شيء علمي.



