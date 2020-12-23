استشاري الصحة النفسية تطرح خطوات تساعد على تفريغ شحنات الغضب

قالت الدكتورة رحاب الفقى، استشارى الصحة النفسية: إن أول خطوات تساعد على تفريغ شحنات الغضب و القلق هى مرحلة التنفيس أو التفريغ الانفعالي ، معقبة : فكرة أن احنا نحكي مش نشكى لشخص قريب لينا مهمة جدًا".





وأضافت الدكتورة رحاب الفقي ، خلال حوارها ببرنامج حلو الكلام مع منال ، المذاع على فضائية صدى البلد ، من الضروري الذهاب لشخص متخصص ودارس فى مرحلة التنفيس الانفعالي.





وأشارت استشارى الصحة النفسية ، إلى أن التحدث مع الصديق فى أمر يخصك قد يؤثر على علاقتكما فيما بعد ، موضحة أن التحدث بشكل عام عن مشكلة ما تخصك تجعلك تشعر بالراحة .





وتابعت استشارى الصحة النفسية ، أن " أى مشكلة بتعدى ، والسنه دى هتعدى بكل اللى فيها "، ولكنه من الضروري تحديد اهدافك فى العام الجديدة والتعلم من الخسائر الماضية .



