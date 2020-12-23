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استشاري الصحة النفسية تطرح خطوات تساعد على تفريغ شحنات الغضب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:00 م
رحاب الفقى
رحاب الفقى
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة رحاب الفقى، استشارى الصحة النفسية: إن أول خطوات تساعد على تفريغ شحنات الغضب و القلق هى مرحلة التنفيس أو التفريغ الانفعالي ، معقبة : فكرة أن احنا نحكي مش نشكى لشخص قريب لينا مهمة جدًا".

وأضافت الدكتورة رحاب الفقي، خلال حوارها ببرنامج حلو الكلام مع منال ، المذاع على فضائية صدى البلد ، من الضروري الذهاب لشخص متخصص ودارس فى مرحلة التنفيس الانفعالي.

وأشارت استشارى الصحة النفسية ، إلى أن التحدث مع الصديق فى أمر يخصك قد يؤثر على علاقتكما فيما بعد ، موضحة أن التحدث  بشكل عام عن مشكلة ما تخصك تجعلك تشعر بالراحة .

وتابعت استشارى الصحة النفسية ، أن " أى مشكلة بتعدى  ، والسنه دى هتعدى بكل اللى فيها "، ولكنه من الضروري تحديد اهدافك فى العام الجديدة والتعلم من الخسائر الماضية .

وأكدت استشارى الصحة النفسية ، أن الخطة البديلة مهمة جدًا حتى لا تتعرض لأزمات كبيرة فى حياتك ، لافتة إلى أنه لابد من وضع إنجازاتك السابقة مع وضع  خططك المستقبلية حتى وان كانت بسيطة من وجهه نظرك لأنها تدفعك لعمل إنجازات أكبر فى المستقبل .
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