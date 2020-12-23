نستهلك 4 مليارات علبة سجائر سنويا.. برلمانية تحذر من مخاطر تزايد معدلات التدخين

قالت النائبة، مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن هناك أسباب عديدة تدفع الشخص للإقبال على ممارسة التدخين، أهمها: تقليد الأبناء لآبائهم المدخنين، فالأب يعتبر قدوة لأبنائه، وهم يفعلون كما يفعل والداهم، بالإضافة لذلك ، يرى بعض المدخنين أن التدخين هو شكل من أشكال الترويح والتنفيس عن النفس أو للقضاء على التوتر ، مؤكدة على أن ظاهرة التدخين تعد إحدى الظواهر السيئة والتي استشرت بشكل كبير، نتيجة ثقافات مغلوطة و موروثة.





وأشارت " عازر " فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن الإقلاع عن التدخين يحمي من فيروس كورونا وباقي الأمراض ، لافتة إلى أن الإقلاع عن التدخين لن يكون لمحاربة فيروس كورونا فقط، بل لعلاج باقى الأمراض أو للحماية من الإصابة منها.

وعن التصدى لهذه الظاهرة، تابعت النائبة حديثها قائلة:" تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال إقامة المؤتمرات و إطلاق حملات للتوعية ، بالإضافة إلى تفعيل دور الإعلام والدراما التلفزيونية لما لها من تأثير كبير و واضح على فئات المجتمع للتوعية بهذا الأمر، وللقضاء على هذه العادات المتجذرة داخل المجتمع، إلى جانب ضرورة وجود حزمة من القرارات وتوقيع غرامات على المدخن ، سواء فى الأماكن العامة أو الأماكن المغلقة للحد من هذه الظاهرة .





جاء ذلك بعد أن قال الدكتور عصام المغازى، رئيس مكافحة التدخين، إن استهلاك المصريين لـ 4 مليارات علبة سجائر سنويًا رقم كبير جدا، وهناك أنواع أخرى لم يتم حصرها منها السيجار والبايب.





وأضاف الدكتور عصام المغازي، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن التدخين يقلل مناعة الجسم ويجعلها عرضة لمضاعفات فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك استهلاك لـ 50 ألف طن معسل في العام بقيمة 3 مليارات جنيه.





وأوضح الدكتور عصام المغازي، رئيس مكافحة التدخين، أن شركات السجائر تكسب مليارات الجنيهات، ولن تمنع البيع المباشر للقصر أو الأقل من 18 عام، وتقوم الشركات بشراء علماء يقولون أن التدخين يحمي من كورونا دون الاستناد على أي شيء علمي.



