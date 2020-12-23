ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نستهلك 4 مليارات علبة سجائر سنويا.. برلمانية تحذر من مخاطر تزايد معدلات التدخين

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:46 م
صدى البلد
Advertisements
القسم السياسي
قالت النائبة، مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن هناك أسباب عديدة تدفع الشخص للإقبال على ممارسة التدخين، أهمها: تقليد الأبناء لآبائهم المدخنين، فالأب يعتبر قدوة لأبنائه، وهم يفعلون كما يفعل والداهم، بالإضافة لذلك ، يرى بعض المدخنين أن التدخين هو شكل من أشكال الترويح والتنفيس عن النفس أو للقضاء على التوتر ، مؤكدة على أن ظاهرة التدخين تعد إحدى الظواهر السيئة والتي استشرت بشكل كبير، نتيجة ثقافات مغلوطة و موروثة. 

وأشارت " عازر " فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن الإقلاع عن التدخين يحمي من فيروس كورونا وباقي الأمراض ، لافتة إلى أن الإقلاع عن التدخين لن يكون لمحاربة فيروس كورونا فقط، بل لعلاج باقى الأمراض أو للحماية من الإصابة منها. 
 
وعن التصدى لهذه الظاهرة، تابعت النائبة حديثها قائلة:" تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال إقامة المؤتمرات و إطلاق حملات للتوعية ، بالإضافة إلى تفعيل دور الإعلام والدراما التلفزيونية لما لها من تأثير كبير و واضح على فئات المجتمع للتوعية بهذا الأمر، وللقضاء على هذه العادات المتجذرة داخل المجتمع، إلى جانب ضرورة وجود حزمة من القرارات وتوقيع غرامات على المدخن ، سواء فى الأماكن العامة أو الأماكن المغلقة للحد من هذه الظاهرة .

جاء ذلك بعد أن قال الدكتور عصام المغازى، رئيس مكافحة التدخين، إن استهلاك المصريين لـ 4 مليارات علبة سجائر سنويًا رقم كبير جدا، وهناك أنواع أخرى لم يتم حصرها منها السيجار والبايب.

وأضاف الدكتور عصام المغازي، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن التدخين يقلل مناعة الجسم ويجعلها عرضة لمضاعفات فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك استهلاك لـ 50 ألف طن معسل في العام بقيمة 3 مليارات جنيه.

وأوضح الدكتور عصام المغازي، رئيس مكافحة التدخين، أن شركات السجائر تكسب مليارات الجنيهات، ولن تمنع البيع المباشر للقصر أو الأقل من 18 عام، وتقوم الشركات بشراء علماء يقولون أن التدخين يحمي من كورونا دون الاستناد على أي شيء علمي.

وتابع: أننا بحاجة إلى دعم الإعلام والفن للتوعية بخطورة التدخين، مشيرًا إلى أن تدشين أول مرصد لمكافحة التبغ في مصر والشرق الأوسط نرصد من خلاله انتهاكات شركات السجائر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

10 فوائد غير متوقعة عند الإقلاع عن التدخين.. تحسين الخصوبة ومنع التشوهات أبرزها

استشارى قلب: المصريون ينفقون 120 مليار جنيه على السجائر سنويا

عصام المغازي: مصر تنفق 70 مليار جنيه على السجائر و3 مليارات على المعسل سنويا

تفاصيل تدشين أول مرصد لمكافحة التبغ في مصر والشرق الأوسط

ترشيحاتنا

الأشعة تؤكد إصابة نجم الإسماعيلي بالصليبي.. وجراحة خلال أيام

السعودية تعلن نبأ سارًا بشأن سلالة كورونا الجديدة.. وهذا اللقاح فعال ضدها

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

السلالة الجديدة من فيروس كورونا تصل إلى أمريكا

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

سيشفى الملايين.. تنبؤات بنهاية معاناة مرضى السرطان فى2021

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

وزيرة الصحة تحذر المواطنين: إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

خبر سار لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

سيشفى الملايين.. تنبؤات بنهاية معاناة مرضى السرطان فى2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه بنك الحظ.. لعبة فيروس كورونا تغزو ألمانيا.. ما القصة؟ شاهد

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم