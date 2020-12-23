ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رانيا يحيى توضح دور المجلس القومي للمرأة في التصدي لظاهرة التحرش.. فيديو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:00 م
ظاهرة التحرش
ظاهرة التحرش
Advertisements
ندى رأفت

قالت دكتور رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن ظاهرة التحرش هي ظاهرة سلبية للغاية، يعاني منها السيدات والفتيات في المجتمعات على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه يُعتبر شكل من أشكال العُنف التي تتعرض له المرأة.


وأضافت رانيا يحيي خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "MBC MASR2 "، أن هذه الظاهرة تراجعت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، نتيجة لكثير من العوامل منها: سوء التربية، وعدم الاهتمام من قبل المدارس والمؤسسات الدينية، حيث إنها لم تساعد في الحفاظ على القيم المجتمعية.


وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى الدور الديني، والفهم السليم للدين، في تأثيره على العادات والتقاليد المجتمعية، وعلى القيم الأخلاقية، التي من المفترض أن يتحلى بها المواطنون، سواء الرجال أو النساء.


وتابعت "يحيى"، أن تراجع هذه الظاهرة في السنوات القليلة الأخيرة، يرجع إلى دور المجلس القومي للمرأة في الشارع ، وذلك من خلال الحملات التي تنشئها مثل: " طرق الأبواب "، بالإضافة إلى الحملات التوعوية مثل : " حملة " التاء المربوطة " ، وحملة " لأني رجل " ، وغيرهم من الحملات الداعمة للمرأة.


وأكملت، أن هناك حملات تتحدث مع الرجل بطريقة مباشرة، من أجل الإصلاح، ومن أجل دعم المرأة، مشيرة إلى أن هذه الحملات تجول على جميع المناطق ، والقرى ، والمحافظات في الجمهورية، مؤكدة أن هناك حوالي 27 فرع للمجلس القومي للمرأة، فبتالي جميع الفروع وأعضائها يعملون على مواجهة هذا النوع من القضايا.


وأكدت، أن المجلس القومي للمرأة لا يستهدف فئة بعينها، ولكن يستهدف المجتمع ككل، سواء فتيات أو شباب أو أمهات أو غيرهم ، خاصة الشباب والرجال الذين يصدر منهم هذه الأفعال المُشينة في حق الفتيات أو السيدات، مؤكدة أن أصبح هناك وعي بين أفراد المجتمع وحراك مجتمعي بصفة عامة.


ونوهت، إلى أن المجلس القومي للمرأة يقدم العديد من الخدمات ، منها : استشارات قانونية، ومحامين بالمجان في حالة تطور البلاغ ، بالإضافة إلى وجود دعم نفسي واجتماعي من خلال أخصائيين نفسيين واجتماعيين داخل المجلس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أشاد بجهود القيادة السياسية.. القومى للمرأة يستقبل سفير البرازيل

تشريعية النواب توضح سبب انتشار ظاهرة التحرش

البرلمان يفتح ملف التحرش.. ونواب: تغليظ العقوبة لـ 7 سنوات سجن و70 ألف جنيه غرامة ضرورة.. وإطلاق حملات توعية إعلامية ودينية

مايا مرسى تشهد إطلاق سلسلة حوارات "لازم نتكلم"

استشارى طب نفسى: التحرش سلوك عدوانى لإشباع غرائز غير مبررة

في ندوة غرفة التجارة الأمريكية.. برلمانية تقدم روشتة لمناهضة العنف ضد المرأة

ترشيحاتنا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

الحكومة تنفى تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالدولة

أعراض خطيرة تسببها السلالة الجديدة من فيروس كورونا.. لن تتوقعها

الحبس و 200 ألف جنيه غرامة.. عقوبات الغش في امتحانات منتصف العام الدراسي 2021

مختلفة عن السلالة البريطانية.. اكتشاف نسخ جديدة من فيروس كورونا

"القوى العاملة" تحذر من مواقع إلكترونية مشبوهة للبحث عن عمل بالإمارات

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ولا احتفالات في رأس السنة

وزيرة الصحة تحذر المواطنين: إصابات ووفيات كورونا تتصاعد.. وكلكم مسئول

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

خبر سار لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

سيشفى الملايين.. تنبؤات بنهاية معاناة مرضى السرطان فى2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه بنك الحظ.. لعبة فيروس كورونا تغزو ألمانيا.. ما القصة؟ شاهد

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم