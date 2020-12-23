رانيا يحيى توضح دور المجلس القومي للمرأة في التصدي لظاهرة التحرش.. فيديو

قالت دكتور رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن ظاهرة التحرش هي ظاهرة سلبية للغاية، يعاني منها السيدات والفتيات في المجتمعات على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه يُعتبر شكل من أشكال العُنف التي تتعرض له المرأة.





وأضافت رانيا يحيي خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "MBC MASR2 "، أن هذه الظاهرة تراجعت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، نتيجة لكثير من العوامل منها: سوء التربية، وعدم الاهتمام من قبل المدارس والمؤسسات الدينية، حيث إنها لم تساعد في الحفاظ على القيم المجتمعية.





وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى الدور الديني، والفهم السليم للدين، في تأثيره على العادات والتقاليد المجتمعية، وعلى القيم الأخلاقية، التي من المفترض أن يتحلى بها المواطنون، سواء الرجال أو النساء.





وتابعت "يحيى"، أن تراجع هذه الظاهرة في السنوات القليلة الأخيرة، يرجع إلى دور المجلس القومي للمرأة في الشارع ، وذلك من خلال الحملات التي تنشئها مثل: " طرق الأبواب "، بالإضافة إلى الحملات التوعوية مثل : " حملة " التاء المربوطة " ، وحملة " لأني رجل " ، وغيرهم من الحملات الداعمة للمرأة.





وأكملت، أن هناك حملات تتحدث مع الرجل بطريقة مباشرة، من أجل الإصلاح، ومن أجل دعم المرأة، مشيرة إلى أن هذه الحملات تجول على جميع المناطق ، والقرى ، والمحافظات في الجمهورية، مؤكدة أن هناك حوالي 27 فرع للمجلس القومي للمرأة، فبتالي جميع الفروع وأعضائها يعملون على مواجهة هذا النوع من القضايا.





وأكدت، أن المجلس القومي للمرأة لا يستهدف فئة بعينها، ولكن يستهدف المجتمع ككل، سواء فتيات أو شباب أو أمهات أو غيرهم ، خاصة الشباب والرجال الذين يصدر منهم هذه الأفعال المُشينة في حق الفتيات أو السيدات، مؤكدة أن أصبح هناك وعي بين أفراد المجتمع وحراك مجتمعي بصفة عامة.





ونوهت، إلى أن المجلس القومي للمرأة يقدم العديد من الخدمات ، منها : استشارات قانونية، ومحامين بالمجان في حالة تطور البلاغ ، بالإضافة إلى وجود دعم نفسي واجتماعي من خلال أخصائيين نفسيين واجتماعيين داخل المجلس.