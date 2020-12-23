تبدأ برئيس الوزراء.. الكويت تعلن موعد انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

نقلت صحيفة "الراي" الكويتية" عن نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في الكويت ستبدأ غدا بتطعيم رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ثم جميع من قام بالتسجيل عبر المنصة المختصة.





وأضاف الصالح: تشرفت بتواجدي مع وزير الصحة الدكتور باسل حمود الصباح للوقوف على الاستعدادات التي قامت بها "الصحة" بدعم من جميع الجهات الحكومية لسلاسة سير إجراءات التطعيم.





وتقدم الصالح بالشكر لوزير الصحة وجميع العاملين في الوزارة، مشيرا إلى أن تعليمات رئيس الوزراء هي توفير كل الاحتياجات اللازمة ليتمكن العاملين في وزارة الصحة من القيام بعملهم على أكمل وجه، لافتا إلى وجود دعم مطلق من وزارة الداخلية والإدارة العامة للاطفاء جميع الجهات ذات الصلة لتسيير العمل على أكمل وجه.





ووصلت فجر اليوم الأربعاء، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى مطار الكويت الدولي، قادمة من بلجيكا عن طريق الخطوط الجوية الإماراتية.





ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مطلعة قولها إن الشحنة تضم نحو 150 ألف جرعة سيستفيد منها 75 ألف شخص، لافتة إلى وجود إقبال سريع على الرابط الذي خصصته وزارة الصحة للراغبين في أخذ التطعيمات.





وأضافت المصادر أن الشحنة سيستفيد منها العاملون في الصفوف الأمامية وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، موضحة أن الطواقم الطبية مستعدة للبدء في حملة التطعيم ضد كورونا.





ولفتت المصادر إلى أن الحملة ستبدأ في غضون اليومين المقبلين وليس اليوم الأربعاء، مؤكدة أنه يجري استكمال الخدمات اللوجستية في القاعة المخصصة بأرض المعارض رقم 5.





وأكدت المصادر أنه سيتم الحرص على عدم وجود كثافة بين المراجعين وتحقيق التباعد الاجتماعي، وعدم وجود أي طوابير، لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية وعدم انتقال عدوى الفيروس.





وكانت صحيفة "الأنباء" أكدت أن مركز التطعيم المذكور مزود بثلاجات مُتخصصة لحفظ اللقاح لحمايته من التلف.